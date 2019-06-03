Türk profesöre büyük onur!

Hürriyet'ten Ece Çelik'e konuşan Prof. Dr. Ali Rıza Kural, “Çok mutlu ve gururluyum. Robotik cerrahi alanında Türkiye’de, doğu Avrupa’da ve Ortadoğu’da ilk uygulamaları yapan kişiyim. İngiltere’de bulunan bilimsel çalışmalarımı takip eden meslektaşlarım kuruluşa beni önermiş. Genellikle İngiliz vatandaşlarının üye yapıldığı, uluslararası bilim insanlarının daha nadir olarak seçildiği bir kuruluş. Bu açıdan da bu nişan benim için çok önemli. Hem yaptığım bilimsel hem de uluslararası düzeyde çalışmalar için beni bu ödüle layık gördüler. 5 Haziran’da da bir törenle kraliçe adına bana belgeyi takdim edeceklerini söylediler. Mesleğe başladığımda böyle mutluluklar yaşayacağımı hiç tahmin etmezdim. Ama her zaman çok çalıştım, daima ekip çalışmasına önem verdim. Büyük onur ve mutluluk duyuyorum.”

400 YILLIK KURULUŞ

1599 yılında kurulan RCPSG (Glasgow Kraliyet Tıp Doktorları ve Cerrahları Kurumu), sağlık alanında standartların yükseltilmesi alanında çalışan bir enstitü. Doktorlara mesleki gelişim imkânları sunan kurum, ülkelerin sağlık politikalarını geliştirmek için çalışmalar yürütüyor. RCPSG, İngiltere’nin sağlık politikalarında da belirleyici bir unsur olarak biliniyor.

KİMDİR?

1968 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi‘ni, ihtisasını ise 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı’nda tamamlayan Ali Rıza Kural, 2005 yılında Türkiye’nin ilk robotik ürolojik cerrahi programını kurdu. Bugüne dek 1300’den fazla robotik prostat kanseri operasyonu 250’yi aşkın robotik böbrek ameliyatı gerçekleştirdi. Kural, 2010 yılından beri Acıbadem Maslak Hastanesi’nde Robotik Cerrahi ve Üroloji Bölüm Başkanı olarak görev yapıyor. 2017 yılında ise Dünya Endoüroloji Derneği Başkanı seçilmişti.