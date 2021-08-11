Eğitim & Kariyer Türk profesörler dünyanın en etkili bilim insanları listesinde

Türk profesörler dünyanın en etkili bilim insanları listesinde

Eğitim & Kariyer

Türk profesörler dünyanın en etkili bilim insanları listesinde

AD Scientific Index 2021 yılı dünyanın en üretken 10 bin bilim insanı sıralaması yayınlandı.

11 Ağustos 2021, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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AD Scientific Index 2021’de sıralamaya giren ilk 10 bin bilim insanı arasında, Türkiye’den 44 bilim insanı bulunuyor. Yaşar Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı ve İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Fizik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abbas Kenan Çiftçi, dünyanın en iyi 10 bin bilim insanı arasında gösterildi.

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