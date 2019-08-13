Türk rapçi Killa Hakan gözaltına alındı!

En son Ceza, Ezhel ve Ben Fero ile yaptığı düetle dikkat çeken 46 yaşındaki Killa Hakan, Almanya'da gözaltına alındığını Instastory'den takipçilerine duyurdu.

Killa Hakan'ın neden gözaltına alındığı ise henüz bilinmiyor.

SERBEST BIRAKILDI

Killa Hakan gözaltına alındıktan 3 saat sonra serbest bırakıldığını yine Instastory'den şu sözlerle duyurdu: ''Arkadaşlar selam. Bayramınız mübarek olsun. Sabaha kadar hücrede geçirdim. 3 saat önce serbest bırakıldım. Sebep falan yok, ara sıra böyle olaylar oluyor. Sadece bayram gününde olduğuna üzüldüm. Keşke başka gün yapsalardı. Hepinizi öpüyorum.''

Bu haberi de okudular Rap dünyasında kim kimdir?

Bu haberi de okudular Türk rapçi Killa Hakan şoke etti: Tabancayla havaya ateş açtı