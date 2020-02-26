Siyaset Türk-Rus heyetlerin İdlib'deki duruma ilişkin görüşmeleri sona erdi

Türk-Rus heyetlerin İdlib'deki duruma ilişkin görüşmeleri sona erdi

Siyaset

Türk-Rus heyetlerin İdlib'deki duruma ilişkin görüşmeleri sona erdi

Türk-Rus heyetlerin Ankara'da İdlib'deki duruma ilişkin görüşmeleri sona erdi. Görüşmeler yarın devam edecek.

26 Şubat 2020, Çarşamba 23:36 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin başkanlığında, İdlib'deki duruma ilişkin Ankara'da yapılan heyetler arası görüşmeler sona erdi.  Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye ile Rusya arasında İdlib konusunda üçüncü tur görüşmeler için heyetler Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Görüşmelere, yarın kaldığı yerden devam edilecek. 

Türk ve Rus heyetleri, daha önce İdlib konusunda Ankara ve Moskova'da iki tur görüşme yapmıştı.

AA

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