Dünya Türk-Rus ortak devriyesi yeniden başladı

Türk-Rus ortak devriyesi yeniden başladı

Dünya

Türk-Rus ortak devriyesi yeniden başladı

Reuters, Türk ve Rus askerlerinin Suriye'nin kuzeydoğusunda bugün tekrar devriye gezdiğini bildirdi. Ajans, haberini Rusya'nın yaptığı açıklamaya dayandırdı.

18 Şubat 2020, Salı 16:41 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Rus heyetin Ankara'da görüşme yaptığı gün Türk ordusunun İdlib'de saldırıya uğraması üzerine iptal edilen ortak devriyeler, yeniden başladı.

Türkiye ve Rusya, Barış Pınarı Harekatı'ndan bu yana söz konusu bölgede ortak devriyelere imza atıyor.

Bugün Moskova'da kritik bir görüşme gerçekleşti. Türk heyeti, Ruslarla İdlib'deki son durumu görüştü.

İlgili Haberler
Türk heyeti Moskova'da Rus heyetiyle İdlib'i görüştü


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Başbuğ’un çıkışı...
Oral Çalışlar
Candaş Tolga Işık
İstatistikler ortada: Evlilikler azalıyor, boşanmalar artıyor
Candaş Tolga Işık
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER Venezüela'da olan, okullara oldu