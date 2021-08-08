Magazin Türk sanat müziğinin acı günü

Türk sanat müziğinin acı günü

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Türk sanat müziğinin acı günü

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle sanat dünyasının ‘felaket tellalı' olarak anılan ses sanatçısı Onur Akay bestekar Yılmaz Yüksel’in hayatını kaybettiğini açıkladı.

08 Ağustos 2021, Pazar 15:37 Son Güncelleme:
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Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, TRT sanatçısı ünlü bestekar Yılmaz Yüksel'in 84 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Akay, "Bülent Ersoy'un yorumladığı 'Çekemezler Sevgimizi' isimli unutulmaz hüzzam eserin bestekârı ve TRT İzmir Radyosu'nun şeflerinden Yılmaz Yüksel hocamızı kaybettik. 1937 doğumlu hocamız, 8 Ağustos 2021 Pazar günü hayata gözlerini yumdu. Birçok önemli bestede imzası olan değerli bestekârımıza Allah'tan rahmet dilerim" ifadelerini kullandı.

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