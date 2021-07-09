Türkiye'nin savunma sanayiindeki başarılarına yönelik övgüler giderek artıyor. Fransız Le Figaro gazetesi Türk SİHA'larının başarılarını okurlarına manşetten duyurdu.

Türk SİHA'ları Fransız basınının gündeminde. Le Figaro gazetesi Türk SİHA'larını manşetine taşıdı.

CNN TÜRK Paris Temsilcisi Arzu Çakır Morin, gazetenin Türk SİHA'larının Libya ve Karabağ'daki başarılarını örnek gösterdiğini belirtti.

Gazetenin Türkiye'nin drone pazarında yükseldiğinin altını çizdiğini belirten Morin, Türkiye'nin NATO üyesi Polonya'ya SİHA satmasına da dikkat çekildiği bilgisini paylaştı.

Gazete, Arnavutluk, Macaristan ve Letonya gibi ülkelerin de Türkiye'den SİHA almak için sırada olduğu bilgisine yer verdi. Drone'ların savaş meydanlarının vazgeçilmez bir parçası olduğuna dikkat çeken gazete Fransa'nın bu durumu anlayamadığını ve geç kaldığını belirtti.

Aynı haberde Türkiye'nin bu yeni duruma en erken adapte olan ülkelerden birisi olduğunun altı çizildi. Daha önce Fransız Liberation gazetesinin gündemine aldığı Türk SİHA'larını "güç ve bağımsızlık sembolü" olarak nitelendirilmişti.

Haberde Bayraktar TB2 SİHA'ların güvenilir olduğu ve deneyimli Türk ordusu tarafından kullanıldığı belirtilmişti.

SİHA'ların, Ankara'nın başarısının anahtarı olduğuna dikkati çekilen haberde, SİHA'ların Irak, Suriye, Libya ve Kafkasya'da kullanıldığı ifade edilmişti.



