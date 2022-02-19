Türk Silahlı Kuvvetleri subay alacak
Türk Silahlı Kuvvetleri, Hukuk sınıfı Muvazzaf Subay adayı alacağını açıkladı.
19 Şubat 2022, Cumartesi 17:32 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilmek üzere; "Hukuk Sınıfı Subaylar, Hukuk Hizmetleri Başkanlıkları ve Hukuk Hizmetleri Birimleri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre Hukuk Sınıfı Subay temini yapılacaktır" açıklaması yapıldı.
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