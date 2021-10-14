Türk sinemasına göz kırptı

‘Taxi’ filmlerinin yıldızı, Fransız oyuncu Samy Naceri, İstanbul’a geldi. Önceki akşam ayağının tozuyla Bebek Lucca’ya giden Naceri habercilerle sohbet etti. Kebap ve lahmacuna bayıldığını söyleyen aktör “Birkaç gün İstanbul’un tarihi yerlerini gezeceğim” dedi. Türk sineması sorulunca “Yedinci Koğuştaki Mucize’yi izledim. Aras Bulut İynemli ile aynı projede yer almak isterim” diye konuştu.