Türk sinemasına yeni bir jön geliyor

Kurtuluş Savaşı gazisi, aynı zamanda Atatürk’ün yaveri, eski büyükelçi albay Hüsrev Gerede’nin torunu, Bennu Gerede ile Koray Erkaya’nın küçük oğlu Miro, uzun boyu, atletik vücut yapısı ve yakışıklılığıyla modacıların dikkatini çekince mankenliğe başlamıştı. Oyuncu olmaya karar veren Miro, American Academy of Dramatic Arts’ın sınavlarına girmişti. Sınavı kazanan Miro, kayıt yaptırmak için geçen hafta annesi Bennu ile New York’a gitti.

Bir dönem oyunculuğa merak saran Bennu da ‘İz Peşinde’, ‘Kurt Kanunu’, ‘Aşk Ölümden Soğuktur’, ‘Ağır Roman’ ve ‘Parçalanma’ adlı dizi ve filmlerde oynamıştı. Bennu’nun annesi Canan Gerede de Miro’nun şu an gideceği okulda tiyatro ve doğaçlama eğitimi alan usta bir senarist ve yönetmen.

Annelerinin şiirlerini kitap yaptılar

Şubat 2019’da hayata gözlerini yuman iş insanı ve Umut Vakfı (Hukukun üstünlüğünün egemen kılınması, bireysel silahsızlanma konusunda toplumsal farkındalık yaratma ve anlaşmazlıkların çözümünde barışçıl yöntemleri gençlere benimsetme hedefiyle kuruldu) Başkanı Nazire Dedeman, iş dünyasının en hayırsever isimleri arasındaydı. Sanatın her alanına büyük ilgi duyan Nazire Hanım, hem resim yapar hem de duygularını şiirlere dökerdi.

Hayata veda etmeden önce de ‘Nazire ve Bir Avuç Göl’ adını verdiği bir şiir kitabı çıkarmıştı. Özben, Özlem Önal kardeşler annelerinin yayınlanmamış şiirlerini ‘Yarına Bir Değer Bırak’ adını verdikleri kitapta topladılar. Şiire ilgi duyanlar kitabı Umut Vakfı’ndan temin edebilir.

Aile arasında minik kutlama

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) beşinci ayağı, Türkiye Rallisi’ni izlemek için Marmaris’e gittim. Önceki gece Marmaris Palace Grand Yazıcı Otel’in Kıyı restoranında TOSFED eski başkanı iş insanı Serkan Yazıcı, eşi Gül ve kardeşi Efsun ile yemek yiyorlardı.

Biz sohbet ederken üzerinde ‘İyi ki doğdun aşkım’ yazan bir pasta geldi. O gece Gül’ün doğum günüymüş. “Doğum gününü üçünüz mü kutluyorsunuz?” diye sordum. Serkan “Pandemi dolayısıyla kalabalık ortamda olmamaya dikkat ediyoruz. Bu sebepten de doğum günü kutlamasını böyle yapmayı uygun gördük” dedi. Darısı yüzlerce misafirle doğum günü, düğün yapan duyarsız vatandaşların başına.