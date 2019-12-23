Türk sinemasının en önemli platolarından: Simenoğlu Köşkü

Kimler geldi, kimler geçti. Yeşilçam’ın büyük ustalarından kalan hatıralar gözümüzde canlandı adeta bu güzel konağa baktıkça. İçimizi ısıtan, kâh güldüren kâh ağlatan filmlerin en önemli tanıklarındandı bu güzel konak.

Sanki kapıyı Adile Naşit açacak. Sanki Tellioğuları ailesi Tosun Paşa’yı bu konakta karşılayacak. Sanki Şaban ile Ramazan, “Ben kör genç bir dilenciyim” şarkısını söyleyerek bu kapıdan içeri girecek. Sanki Şener Şen Gulyabani’yi yakalamak için buralara tuzak kuracak, Tarık Akan ile Hale Soygazi bu bahçede bakışacak. Kemal Sunal Bahar Öztan’ı kurtarmak için sırıkla buradan evin içine atlayacak. Ve daha sayamadığımız birçok anı burada canlanacak.

Peki bu konakta hangi filmler çekildi?

Süt Kardeşler / 1976

Senaryosu Sadık Şendil tarafından kaleme alınan, bıkmadan usanmadan izlediğimiz harika bir komedi... Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Adile Naşit, Ayşen Gruda, Şener Şen, Ali Şen, Dinçer Çekmez, Hale Soygazi, Engin Orbey gibi usta oyuncuların rol aldığı filmin yönetmeni efsane isim Ertem Eğilmez’dir. Süt Oğlan Şaban, Emir Eri Ramazan ve Damat Bayram tiplemeleri kahkahalara boğar izleyenleri her seferinde.

Kumandan Hüsamettin’in unutulmayan replikleri pelesenk olur adeta dilimize. Melek Hanım’ın paralarına göz koyan Kerami Bey’in Gulyabanisi ile daha da renklenir film. Biraz da ürkeriz aslında Gulyabani’yi görünce. Dili tutulur hatta evin hizmetçisi Emine’nin. Bihter Hanım’ın güzelliği ise kazınır hafızalarımıza. Unutulmaz filmler arasındaki yerini çoktan alır Süt Kardeşler filmi bu sayede.

Şabanoğlu Şaban / 1977

Türk Sinema tarihinin belki de en komik filmlerinden... Ertem Eğilmez imzalı bir başyapıt... Sadık Şendil’in yine kalemi eline alıp döktürmüş adeta... Filmin her saniyesinde yüzümüzde bir tebessüm... Kadro hemen hemen aynı Süt Kardeşler filmiyle... İhsan Yüce, Şevket Altuğ, Sevil Üstekin, Sıtkı Akçatepe, Sevda Aktolga, Ayben Erman gibi usta oyuncular dahil edilmiş kadroya... Ve seyrine doyamadığımız harika bir eser çıkar karşımıza...

Tosun Paşa / 1976

Seferoğlu ve Tellioğlu ailelerinin Yeşilvadi için verdikleri amansız mücadelenin anlatıldığı harika bir film... Kemal Sunal ve Şener Şen’in oyunculuklarıyla adeta devleştiği filmin rejisör koltuğunda bu kez oturan kişi ise Kartal Tibet. Senaryosu Yavuz Turgul tarafından yazılan filmde Adile Naşit, Ayşen Gruda, Müjde Ar, Bilge Zobu, Zihni Göktay, Akil Öztuna, Sıtkı Akçatepe, Mete Sezer, Engin Orbey gibi usta oyuncular da rol alır. Filmin çöl sahneleri Şile Ağaçlı köyünde çekilirken, İskenderiye Bey’i Daver Bey’in köşk sahnelerinde dış mekan olarak Emirgan Sarı Köşk, iç mekan sahneleri için ise Sarıyer’de bulunan Sait Halim Paşa Yalısı kullanılır.

Neşeli Günler/ 1978

Turşu suyunun iyisi limondan mı olur yoksa sirkeden mi? İşte bu sorunun cevabını aradığımız ama cevabını bulamadığımız bir film. Münir Özkul ve Adile Naşit harikalar yaratıyor yine. Sadık Şendil’in dizeleri Orhan Aksoy’un yönetmenliğiyle birleşince doyumsuz bir film çıkıyor karşımıza. Şener Şen, Ayşen Gruda, Oya Aydoğan, İhsan Yüce, Mürüvvet Sim, Selim Naşit, Ahmet Sezerel, Tamer Şahin, Yaman Coşkun, Cem Akyol, Feridun Şavlı, Ahmet Arıman gibi oyuncularında rol alan filmde anne ve babaları ayrı olan altı kardeşin hikayesi anlatılır. Turşu suyu yüzünden çıkan kavga sonrasında Samadet Hanım’ın yerleştiği ev işte bu konaktır.

Sevgili Dayım / 1974

Tarık Akan ve Hale Soygazi’nin başrollerini paylaştığı, Süleyman Turan, Perran Kutman, Murat Erton, Neriman Köksal, Ali Cağaloğlu, Murat Ertan gibi oyuncuların da rol aldığı filmin yönetmeni Zeki Ökten’dir. Haylaz ve çapkın olan Tarık, ablasını ve yeğenini görmek için ablasını görmeye gider ama eniştesi tarafından pek sevilmemektedir. Filmde ablasının evi olarak görünen yer burasıdır.

Gol Kralı / 1980

Sevilen Kemal Sunal filmlerinden. Yönetmenliğini Kartal Tibet’in yaptığı filmde, Suna Yıldızoğlu, Reha Yurdakul, Hüseyin Kutman, Mürüvvet Sim, Mete Sezer gibi oyuncular da rol alır. Filmde varlıklı bir ailenin oğlu olan Sait Sarıoğlu’nun yaşadığı konak Simenoğlu Köşküdür.

Ortadirek Şaban / 1984

Kartal Tibet imzalı severek izlediğimiz bir Kemal Sunal filmi. Bahar Öztan’ın güzelliği ise dillere destan ve hala çok güzel. Filmin son sahnelerinde kullanılır bu konak... Kemal Sunal’ın sırıkla atlayarak içeri girdiği yer burasıdır.

Cafer'in Çilesi / 1978

Bir Zeki Alasya ve Metin Akpınar filmi... Yönetmen koltuğundaki kişi de Zeki Alasya’dır... Ev sahiplerinin yurtdışına çıkmasıyla konak kalabalıklaşır ve Cafer’in çilesi başlar... İşte o konak burasıdır...

Kanlı Nigar / 1980

Kemal Sunal ve Fatma Girik’in başrollerini paylaştığı, severek izlediğimiz çok güzel bir film. Mahallele baskısından dolayı evden ayrılmak zorunda kalan Nigar kiralık ev aramaya başlar ve Agah Efendi’nin evini bulur. İşte filmde Agah Efendi’nin kiraya vermesi için Apti’ye baskı yaptığı ev burasıdır.

Cici Kız / 1974

Gülşen Bubikoğlu ve Aytaç Arman’ın başrollerini paylaştığı filmdeki konak burasıdır.

Şaşkın Damat / 1975

Kemal Sunal’ın en komik olduğu filmlerden. Meral Zeren, Ali Şen, Adile Naşit, İhsan Yüce, Bülent Kayabaş, Ayfer Feray, Turgut Boralı gibi usta oyunculardan kurulu filmin yönetmeni Zeki Ökten’dir. Filmde Kemal Sunal’ın bahçıvanlık yaptığı konak.

Doğan Güneş