Ekonomi Türk şirketi, Avrupa'nın en büyük güneş paneli fabrikasını yapacak

Türk şirketi, Avrupa'nın en büyük güneş paneli fabrikasını yapacak

Ekonomi

Türk şirketi, Avrupa'nın en büyük güneş paneli fabrikasını yapacak

Rus şirketi Unigreen Energy, Avrupa’nın en büyük güneş paneli fabrikası yapım işini Türk şirketine verdi.

08 Eylül 2021, Çarşamba 13:58 Son Güncelleme:
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Rus şirketi Unigreen Energy, Chernyakhovsk şehrinde inşa edeceği güneş paneli fabrikası yapım işi için Limak'ın Rusya'daki iştiraki Limak Marash'ı seçti.

Şirketten açıklamaya göre, tamamlandığında Avrupa'nın en büyük güneş paneli üretim fabrikası olacak tesis, dünyanın bu alanda önde gelen yatırımları arasında yer alacak.

MART 2023'TE TAMAMLANACAK

Rus şirketi Unigreen Energy'nin iştiraki olan ve EnCore adını taşıyacak yeni fabrika, EnCore ve Limak Marash arasında imzalanan kontrat kapsamında Mart 2023 tarihinde tamamlanacak.

Anahtar teslimi olarak yapılan anlaşmaya göre fabrikanın nihai dizaynı, bürokratik süreçler ve tüm elektromekanik çalışmalar da Limak Marash tarafından yapılacak.

Toplam 24,7 milyar ruble yatırımın tamamlanması ile birlikte Avrupa'daki güneş enerjisi sektörünün de değişime uğraması ve tedarik zinciri ile ilgili risklerin azalması bekleniyor.

DENİZ AŞIRI BÖLGELERE İHRAÇ EDİLECEK

Fabrikada üretilecek güneş panelleri son dönemde yüksek talep gören ve verimliliği çok yüksek HJT teknolojisi ile üretilecek. 1 gigavatlık HJT güneş hücresi üretim kapasitesine sahip olacak fabrikada üretilecek güneş panellerinin önemli bölümü Avrupa, Asya-Pasifik ve diğer yerleri de içeren deniz aşırı bölgelere ihraç edilecek.

Toplam 7 hektarlık alan üzerinde inşa edilecek tesis iletişim altyapısı ile birlikte 14 binadan meydana gelecek.


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