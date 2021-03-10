Siyaset Türk siyasetinde bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MHP kongresi adımı…

Türk siyasetinde bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MHP kongresi adımı…

Siyaset

Türk siyasetinde bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MHP kongresi adımı…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP’nin olağan kongresine katılma yönünde bir adım atacağı öğrenildi. Erdoğan MHP’nin kongresine katılırsa bu durum Türk siyasetinde bir ilk olacak.

10 Mart 2021, Çarşamba 14:25 Son Güncelleme:
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CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova konu ile ilgili canlı yayında şu bilgileri verdi:

Çok önemli bir gelişme var. Edindiğim bilgilere göre dün AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 Mart’ta gerçekleştirilecek olan MHP kongresine bir heyetle birlikte gidelim ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhur ittifakı üyesi olan MHP’nin kongresine katılma yönünde bir niyeti olduğunu ifade ederdim dünkü MYK toplantısında da bu niyetini paylaştı. Heyette kimlerin olacağı daha netleşmedi ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan eğer kongreye katılırsa bu Türk siyasetinde bir ilk olacak. Türk siyasi tarihinde genel başkan ve Cumhurbaşkanı nezdinde ilk kez bir diğer partinin olağan kongresine katılım gerçekleşmiş olacak.



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