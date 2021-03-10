CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova konu ile ilgili canlı yayında şu bilgileri verdi:

Çok önemli bir gelişme var. Edindiğim bilgilere göre dün AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 Mart’ta gerçekleştirilecek olan MHP kongresine bir heyetle birlikte gidelim ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhur ittifakı üyesi olan MHP’nin kongresine katılma yönünde bir niyeti olduğunu ifade ederdim dünkü MYK toplantısında da bu niyetini paylaştı. Heyette kimlerin olacağı daha netleşmedi ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan eğer kongreye katılırsa bu Türk siyasetinde bir ilk olacak. Türk siyasi tarihinde genel başkan ve Cumhurbaşkanı nezdinde ilk kez bir diğer partinin olağan kongresine katılım gerçekleşmiş olacak.





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