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Türkiye Türk şoförler karantina süresi dolmadan yurt dışına çıkabilecek

Türk şoförler karantina süresi dolmadan yurt dışına çıkabilecek

Türkiye

Türk şoförler karantina süresi dolmadan yurt dışına çıkabilecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, corona virüs salgını süresince ülkeye giriş çıkış yapan Türk şoförler hakkında önemli bir açıklamada bulundu.

27 Nisan 2020, Pazartesi 10:47 Son Güncelleme:
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Covid-19 semptomu göstermeyen Türk şoförler, karantina süresi dolmadan Irak ve İran sınır kapıları hariç tekrar yurt dışına çıkabilecek. Kovid-19 semptomu göstermeyen yabancı uyruklu şoförlerin 14 gün karantina uygulanmadan 72 saat içinde yüklerini bırakmalarına izin verilecek" dedi.

Bakan Pekcan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Covid-19 semptomu göstermeyen Türk şoförler, karantina süresi dolmadan Irak ve İran sınır kapıları hariç tekrar yurt dışına çıkabilecek.

Covid-19 semptomu göstermeyen yabancı uyruklu şoförlerin 14 gün karantina uygulanmadan 72 saat içinde yüklerini bırakmalarına izin verilecek

Türkiye açısından aciliyet arz eden ilaç, tıbbi malzeme ve gıda maddeleri taşıyan araçların girişlerine öncelik verilecek.


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