Türk Tarih Kurumu arşivini dijital ortama açıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Tarih Kurumu kütüphanesinde yer alan ve ağırlıklı olarak 1928'den önce yayımlanan 14 bin 605 eserin dijital erişimi kütüphanenin internet sayfasından sağlanacak. Eserlere Türk Tarih Kurumu'nun web sitesinden ulaşılabilecek. Ancak haberin sosyal medyada hızlı yayılması nedeniyle sitedeki yoğunluktan bir süreliğine erişim sağlanamayacağı açıklandı. Türk Tarih Kurumu'nun yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türk Tarih Kurumu Kütüphanesinde yer alan, telif sorunu olmayan, 1928 yılından önce yayımlanmış eserler dijitalleştirilerek 2016 yılından itibaren kütüphane kataloğunda araştırmacıların hizmetine sunulmuştu. Sosyal medya hesapları üzerinden Kurum kütüphanemizin nadir eserlerine erişim olduğuna ilişkin paylaşımlar yapılması nedeniyle kütüphane kataloğuna bağlantı sorunları yaşanmıştır. Özellikle robot yazılımlar ve aynı anda yüklenmeler sonucunda siteye erişim mümkün olmamaktadır.





Dijital erişimde, 1331 basımı "Köprülüler", 1326 basımı "Cihad Emr-i Haktır" ve 1328 basımı "Devlet-i Osmaniye'nin Tarih-i Islahatı" başlıca eserler arasında yer alıyor.

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