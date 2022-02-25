Türkiye Türk taşımacılar için alternatif güzergah

Türk taşımacılar için alternatif güzergah

Türkiye

Türk taşımacılar için alternatif güzergah

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ukrayna’da yaşanan son gelişmeler nedeniyle, Türk taşımacıların yurda dönebilmeleri için alternatif güzergahları paylaştı.

25 Şubat 2022, Cuma 20:40 Son Güncelleme:
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Bakanlığa bağlı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün Twitter hesabından Ukrayna´da yaşanan son gelişmeler nedeniyle, Türk taşımacıların alternatif güzergahlardan Türkiye dönebilmeleri için bilgilendirmede bulunuldu. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ukrayna´ya veya Ukrayna üzerinden taşıma yapan firmalarımızın yurt dışında kalan taşıtlarına 15 Mart 2022 tarihine kadar Macaristan transit, Romanya transit geçiş belgeleri, Bakanlığımıza başvuruya gerek kalmaksızın, doğrudan dağıtım ofislerince verilebilecektir. Polonya transit ve Bulgaristan transit geçiş belgeleri yine dağıtım ofislerinden yurt dışı tahsis işlemleri kapsamında doğrudan temin edilebilecektir. Ukrayna- Belarus üzerinden Rusya´ya varmış olan taşıtlarımızın ise Rusya- Gürcistan güzergahı üzerinden dönebilmeleri için, Gürcistan transit geçiş belgeleri de yurt dışı tahsis işlemleri kapsamında doğrudan temin edilebilecektir. Moldova (ikili/transit), Slovakya (ikili/transit) ve Polonya (ikili) geçiş belgeleri serbestleştirilmiş olduğundan bu taşımalar için ayrıca geçiş belgesine ihtiyaç duyulmamaktadır." 

DHA

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