Türk tavuğu 50 ülkenin sofrasında

Tavuk üretim tesislerine sahip olan Gedik Piliç, Çin ve Filipinler’den dünyaca ünlü tatil merkezi olan Şeysel Adaları’na kadar dünyanın dört bir köşesine Türk tavuğu ihracatı yapıyor. 50 ülkeye ihracat yapan ve Çin’e de özellikle tavuk ayağı ihraç eden firma son 7 yılda cirosunu, 1 milyar 357 milyon liraya ulaştığını duyurdu.

“İstanbul Sanayi Odası Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019” raporunda bir önceki seneye göre 62 sıra birden yükselerek Türkiye’nin en büyük 162. sanayi kuruluşu olduğuna dikkat çeken Gedik Piliç günlük 25 tavukla başladığı serüvenine kurduğu entegre tesiste 400 bin kapasite ile dünyanın dört bir yanına tavuk ve tavuk ürünleri gönderiyor.

Yaklaşık 50 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Gedik Piliç’in Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik, robot teknolojisine yaptıkları yatırım sayesinde her geçen gün ihracat paylarını artırdıkları ifade etti. Dünyanın dört bir tarafına yaptıkları ihracatla Türk tavuğunu dünyayla buluşturduklarının altını çizen Osman Gedik, “Afrika’da yer alan Moritanya’dan Çin’e, Dubai’den Hong Kong’a, Filistin’den dünyaca ünlü tatil adası olan Şeysel Adaları’na kadar birçok ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Her ülkenin taleplerine göre, farklı ürün kalemleri gönderiyoruz” dedi.

Türkiye’den yaklaşık 10 bin km uzaklıktaki Filipinlere oldukça yoğun ihracat yaptıklarını söyleyen Osman Gedik, “Türkiye’den Filipinlere kanatlı eti ihracatı 2020 yılı ilk 6 ayı itibariyle 4.451 ton. Bu ihracat içerisinde Gedik Piliç olarak yaklaşık 3 bin ton’u bize ait yani yaklaşık yüzde 70 civarı pazar payımız var” dedi.

Çin pazarında tavuk ayağının çok talep gördüğünü ve oldukça değerli oluğunu söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik, “Türk mutfağında kullanılmayan tavuk ayağı Uzakdoğu mutfağında özellikle Çin’de yoğun olarak kullanılıyor. Ülkemizde hiçbir şekilde kullanılmayan, atık özelliği taşıyan tavuk ayağını Uzak Doğu’ya ihraç ederek ülke ekonomisine de katkıda bulunuyoruz. Özellikle Çin’e gönderdiğimiz tavuk ayakları oldukça beğeniliyor, talep görüyor” dedi.

Yatırım hedefi açıklandı

Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik’in verdiği bilgilere göre son 7 yılda 180 bin olan kesim kapasitesini 400 bine yükselten Gedik Piliç’in aynı zaman diliminde 342 milyon lira olan cirosu, 1 milyar 357 milyon liraya ulaştı. Son 2 yılda yüzde 50 büyüyen firma, 2019 yılındaki 20 milyon dolarlık ihracatını önümüzdeki 3 yılda iki kat artırmayı hedefliyor. Geçtiğimiz 2 yılda 100 milyon liralık yatırım yapan firma, önümüzdeki 3 yıl içinde ise 200 milyon liralık yatırımla personel istihdamı ve üretici sayısında yüzde 20 oranında bir artış yaratmayı hedefliyor. Gedik Piliç, bulunduğu bölge olan Uşak’ın ekonomisine de ciddi katkılar sağladığını belirtiyor.

DHA