Başkent Moskova’da 27-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen fuarı, 30 ülkeden 5 bin profesyonel alıcı ziyaret etti.

DÜNYAYI GEZİYORUZ

Dosso Dossi Holding CEO’su Hikmet Eraslan, “Hedefimiz, ‘Made in Turkey - Türk Malı’ etiketini çok daha geniş coğrafyaya taşımak. Müşteri dünyanın neresinde olursa olsun, ayağına kadar gidip onu bulacağız. Azarbaycan Bakü ve Kazakistan Almatı’nın yanında Rusya’nın başkenti Moskova da yurtdışı fuar takvimimize eklendi. Yurtiçi etkinliğimiz ise ocakta Bursa Uludağ’da haziranda da Antalya’da olacak” dedi. 70 YERLİ MARKA Kadın, erkek ve çocuk giyiminin yanı sıra ayakkabıyı da kapsayan toplam 70 ayrı Türk markasıyla Rusya seferine çıktıklarını anlatan Eraslan, şöyle devam etti: “Şu ana kadar 28 ayrı organizasyon gerçekleştirdik. 5 bin kişiden oluşan sadık bir yabancı müşterimiz var. Biz nereye gidersek, onlar bizimle geliyor. Sayıyı bu yıl, 6 bine çıkaracağız.

İŞİMİZ KATMADEĞER

Ağırlıklı olarak Rus coğrafyasının oluşturduğu 30 ülkede pazarlama ekiplerinin sürekli saha çalışması yaptıklarını da kaydeden Hikmet Eraslan, “Amacımız, daha fazla kişiyi Türkiye’ye çekmek ve katmadeğeri yüksek Türk tekstil ürünlerini dünyaya pazarlamak. Hazırgiyimde yaklaşık 5 milyar dolarlık bir bavul ticareti var. Biz bunun yılda 50 milyon dolarını kayıtiçine alıyoruz” diye konuştu.

MURAT GÜLDEREN/ POSTA