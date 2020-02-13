Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, geçen yıl 2,4 milyar lira ile son 7 yılın en yüksek net kârını elde ettiklerini belirterek, "2020'de satış gelirlerimizdeki büyümenin yıllık yüzde 14, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) rakamımızın 12,4 milyar lira ve yatırım harcamalarımızın 5,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşeceğini öngörüyoruz" dedi.

Türk Telekom'un 2019'a ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlarını açıklayan Önal, ürün çeşitlilikleri ve entegre operatör olmalarının avantajıyla başarılı bir yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Geçen yıl Türk Telekom'un gelirlerinin yüzde 15,8 artışla 23,7 milyar liraya, FAVÖK göstergesinin de yüzde 32,4 yükselişle 11,2 milyar liraya ulaştığını aktaran Önal, "Böylece hem gelir hem de FAVÖK artışında 2008'deki halka arzdan bu yana en yüksek seviyeyi yakaladık. Bu performansta faaliyetlerimizin ana kollarını oluşturan mobil ve sabit genişbant segmentlerindeki yıllık yüzde 18 ve yüzde 20 gelir büyümesi etkili oldu" diye konuştu.

Önal, güçlü gelir büyümesinin yanı sıra etkin maliyet ve gider yönetimi sayesinde FAVÖK marjında 2019'da bir önceki yıla göre 5,9 puanlık iyileşme sağlandığını ve bu göstergenin yüzde 47,2'ye çıktığını bildirdi.

Yıl boyunca yeni abone kazanımı, satış gelirleri ve FAVÖK karlılığı açısından yüksek artış elde ettiklerini vurgulayan Önal, tüm bunların sonucunda Türk Telekom'un 2019'da 2,4 milyar lira ile son 7 yılın en yüksek net karını elde ettiğini söyledi.

Önal,Türk Telekom'un yatırım harcamalarının da 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 20,9 artışla 4,9 milyar liraya yükseldiği bilgisini verdi.

Ümit Önal, Türk Telekom'un geçen yıl 1,8 milyon net abone kazanımıyla toplam abone sayısını 47,8 milyona taşıdığını belirterek, "Bu dönemde, toplam sabit genişbant internet abone sayısı 11,4 milyon olurken, yeni genişbant abonelerinin yaklaşık yüzde 90'ı, yenilenen aboneliklerin de yaklaşık yüzde 60'ı yeni limitsiz internet paketlerini tercih etti" diye konuştu.