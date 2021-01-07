Türk Telekom, 6 ilde internet kesintisi yapacak

Türk Telekom iki gün boyunca belirli illerin bazı noktalarına internet hizmeti verilemeyeceğini duyurdu. İlk kesinti bugün itibariyle başlıyor.

Kesintilerle ilgili olarak yapılan açıklamada, “Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için altyapıda çalışma planlanmıştır. Bazı müşterilerimizin kısa süreli hizmet kesintileri yaşaması öngörülmektedir” ifadelerini kullandı.

Türk Telekom'un açıklamasına göre 7-8 Ocak günlerinde altyapı çalışması kaynaklı internet kesintisi yaşayacak il ve ilçeler:

İstanbul Beykoz - 8 Ocak 02:00 - 8 Ocak 06:00

İstanbul Ümraniye - 8 Ocak 01:00 - 8 Ocak 06:00

Bitlis Mutki - 7 Ocak 15:00 -7 Ocak 17:00

Hatay Antakya - 8 Ocak 00:00 -8 Ocak 05:00

Hatay Hassa - 8 Ocak 00:00 -8 Ocak 06:00

Antalya Akseki - 8 Ocak 02:00 -8 Ocak 08:00

Adıyaman Merkez - 8 Ocak 02:00 -8 Ocak 06:00

Trabzon Ortahisar - 8 Ocak 02:00 -8 Ocak 06:00





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