Türk Telekom, EBA için 8 GB ücretsiz internet sunuyor

Dünyada etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığınca 23 Mart Pazartesi gününden itibaren EBA ile evde eğitim süreci başlayacak.

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, Türkiye'de söz konusu sistemi kullanacak 18 milyon öğrenci bulunduğunu ifade ederek, EBA'nın MEB ile uzun yıllardır üzerinde çalıştıkları bir platform olduğunun altını çizdi.

MEB ile yaptıkları protokol gereği EBA kullanımına sağlayacakları 3 GB ücretsiz interneti, öğrencilerin kullanabilmesi için Türk Telekom olarak 5 GB daha artırarak toplamda 8 GB'a çıkardıklarını vurgulayan Kıraç, "EBA sistemi için internet tanımlamalarına başladık, öğrencilerimiz gönül rahatlığıyla sistemi kullanabilecekler" ifadesini kullandı.

Kıraç, ücretsiz internet kotasının sadece EBA kullanımları için geçerli olduğunu belirterek, öğrencilerin bu süreçte eğitime odaklanmalarını istediklerini aktardı.

Türk Telekom olarak Türkiye'de 40 binin üzerindeki okula erişim altyapısı sağladıklarına işaret eden Kıraç, "İlk defa bu kadar büyüklükte bir uygulama olacak. Hepimiz buna hazırlanıyoruz" diye konuştu.

Kıraç, Kovid-19 nedeniyle dünyada şu anda birçok ülkeye giden ancak uçuş yasağı nedeniyle dönemeyen abonelerin bulunduğunu belirterek, "Onlara bulundukları ülkede kullanabilmeleri için ücretsiz internet, ses ve SMS tanımlamaları yaptık. Zor zamanlarında bu şekilde destek olmaya çalışıyoruz. Tanımlamaları yapıyoruz, yurt dışındaki abonelerimiz ücretsiz internetlerini bugünden itibaren kullanmaya başlayabilir." şeklinde konuştu.

Peki ücretsiz internet başvurusu nasıl yapılıyor?

Bu kapsamda Türkiye'deki operatörlerden Vodafone, Türk Telekom ve Turkcell mobil internet bağlantısını kullanan EBA kullanıcıları içeriklere her ay 3 veya 8GB'a kadar ücretsiz erişim sağlayacak.

Bu kapsamda, Vodafone abonelerinin bu anlaşmadan faydalanabilmeleri için gerekli sistem tanımlamaları Vodafone tarafından otomatik yapıldı.

Bu GSM operatöründe herhangi ek bir başvuru sürecine ihtiyaç duyulmadan EBA'ya 3 veya 8GB ücretsiz erişim gerçekleşecek.

Türk Telekom aboneleri EBA yazıp 5555'e SMS göndererek başvuru sürecini başlatabilecekler.

Turkcell aboneleri ise "BİP" uygulamasındaki "Keşfet" menüsü altında bulunan "EBA" kanalını takip edip mesaj gönder ekranında yer alan "Hemen Kazan" seçeneği üzerinden başvuru yaparak bu hizmetten faydalanabilecek.

Eba.gov.tr üzerinden 3 GB'a kadar ücretsiz erişim, Vodafone tarafından ise tüm abonelere tanımlandı.