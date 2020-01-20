Türk Telekom’dan yapılan açıklama şu şekilde:

20 Ocak 2020 Pazartesi günü internet erişiminde yaşanan problemlere dair, Türk Telekom olarak halkımızı ve paydaşlarımızı bilgilendirme sorumluluğumuz çerçevesinde açıklama yapılması gereği doğmuştur.

"Söz konusu erişim aksaklıkları, dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği ‘Siber Saldırı’ ile ilgili olup, saldırılar bu kez Türk Telekom’un DNS’lerine yönelik yapılmaktadır. "Türk Telekom’un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları, saldırıları bertaraf etmek, yurt içi ve yurt dışı internet trafiğini normal seyrinde devam ettirmek için yoğun bir çalışma içerisindedir. "Türkiye’nin en büyük Siber Güvenlik Merkezine sahip olan Türk Telekom’un, gerekli önlemleri alarak, kullanıcılarımızın bu saldırılardan etkilenmemesi için çalışmalarını sürdüğünü kamuoyunun bilgisine sunarız."

Türk Telekom, internet erişim sorununun çözüldüğünü duyurdu

Türk Telekom, internet erişiminde yaşanan sorunun saat 18.45 itibarıyla tamamen çözüldüğünü, internet trafiğinin normal seyrine döndüğünü bildirdi. Türk Telekom’dan yapılan yazılı açıklamada, yaşanan internet sorununa ilişkin bilgi verildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"20 Ocak 2020 Pazartesi günü internet erişiminde yaşanan problemler saat 18.45’te tamamen sona ermiştir. Yurt dışı operatör kaynaklı olan sorun çözülmüş olup, yurt içi ve yurt dışı internet trafiği normal seyrine dönmüştür. Alanında yetkin ekiplerimizin, kullanıcıların bu aksaklıktan en az seviyede etkilenmesi adına yoğun bir çalışma gösterdiğini kamuoyunun bilgisine sunarız."

İSTANBUL (AA)