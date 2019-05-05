Türk Telekom Stadyumu’nda seyirci rekoru!

Galatasaray ile Beşiktaş arasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan derbiyi 51 bin 578 seyirci izledi ve stadın seyirci rekoru kırıldı

05 Mayıs 2019, Pazar 21:35
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Türk Telekom Stadyumu’nda seyirci rekoru!

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Beşiktaş’ı 2-0’lık skorla mağlup etti. Bu önemli mücadeleyi Türk Telekom Stadyumu’nda izlemeye toplam 51 bin 578 seyirci geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar maç boyunca takımlarını tezahüratlarla desteklerken, 2 bin civarı da siyah-beyazlı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı.

 Bu derbide ayrıca Türk Telekom Stadyumu’nun seyirci rekoru kırıldı.

İHA

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