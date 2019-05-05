Türk Telekom Stadyumu’nda seyirci rekoru!
Galatasaray ile Beşiktaş arasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan derbiyi 51 bin 578 seyirci izledi ve stadın seyirci rekoru kırıldı
Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Beşiktaş’ı 2-0’lık skorla mağlup etti. Bu önemli mücadeleyi Türk Telekom Stadyumu’nda izlemeye toplam 51 bin 578 seyirci geldi. Sarı-kırmızılı taraftarlar maç boyunca takımlarını tezahüratlarla desteklerken, 2 bin civarı da siyah-beyazlı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı.
Bu derbide ayrıca Türk Telekom Stadyumu’nun seyirci rekoru kırıldı.
İHA