Türk Telekom uyardı! Sakın bu 'numara'ya kanmayın

Türk Telekom, adını kullanarak aboneleri yanıltan bir telefon numarasına ilişkin müşterilerine uyarıda bulundu

02 Mart 2019, Cumartesi 17:07 Son Güncelleme:
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Türk Telekom uyardı! Sakın bu 'numara'ya kanmayın

Türk Telekom tarafından, şirketin adı kullanılarak müşteri ilişkilerine ait olmayan "902128240514" numaralı hattan abonelerin arandığı, taahhütleri hakkında gerçeği yansıtmayan bilgi verildiği ve teklif sunulduğunun tespit edildiği ve vatandaşların buna itibar etmemesi gerektiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'İTİBAR GÖSTERMEYİN'

Şirketimizle ilgisi olmayan, kötü niyetli kişilerce yapılan bu aramalara vatandaşlarımız kesinlikle itibar etmemelidir. Şirketimizin itibarını sarsmayı hedefleyen bu eylemlerle ilgili olarak gerekli tüm hukuki ve yasal süreçleri başlatmış bulunmaktayız. Türk Telekom olarak müşterilerimizin mağdur olmamaları için konuyu yakından takip edeceğimizi bildirir, resmi müşteri kanallarımız dışında benzer aramalara itibar göstermemesini kamuoyunun bilgisine sunarız.

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