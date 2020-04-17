Yapılan resmi açıklamaya göre Turkcell Superonline, evden çalışma ve evden eğitim sürecinde interneti yoğun olarak kullanan fiber müşterileri için en düşük indirme hızını 50 Mbps’ye, yükleme hızını ise dört kat artırarak 20 Mbps’ye çıkardı. Bu sayede fiber kullanıcıları işlerini daha hızlı yapabileceği, öğretmen ve öğrencilerin birbirleri ile daha hızlı dosya paylaşabileceği aktarıldı.

Turkcell Superonline tarafından sunulan bu uygulama ile birlikte mevcut durumda 15, 25 ve 35 Mbps hızdan faydalanan abonelerin tümü 50 Mbps internetten faydalanabilir hale geldi.

Türk Telekom ise corona virüs salgını nedeniyle evden çalışma ve uzaktan eğitim sürecinin devam ettiği dönemde, kullanıcılarına daha iyi deneyim sunmak için fiber ve VDSL abonelerinin veri yükleme (upload) hızını 2 katına çıkarmaya başladı. Söylendiği kadarıyla kullanıcılar 1 Haziran 2020 tarihine kadar 2 kat hızlı veri yükleme uygulamasından faydalanabilecekler. ADSL kullanıcılarının hızlarında herhangi bir artış olmayacağını da ekleyelim.

Söz konusu uygulamalar 31 Mayıs 2020 tarihine kadar devam edece



