Türk Telekom’a covid-19 güvenli hizmet belgesi

Türk Telekom’un pandemi süresince güvenli ve sağlıklı ortamlar oluşturmak için yaptığı çalışmalar, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi ile tescillendi. Pandemi süreci boyunca, insan odaklı çalışmalarını sürdüren ve sağlık tedbirlerini en üst düzeyde tutan Türk Telekom, Covid-19 salgını için Türk Standardları Enstitüsü tarafından belirlenen kriterleri başarıyla yerine getirdi. Bu kapsamda; TSE Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı şartlarını tamamlayan Türk Telekom’un İstanbul’da Gayrettepe, Acıbadem, Ümraniye ve Ankara Aydınlıkevler’deki yerleşkeleri TSE Covid 19 Güvenli Hizmet Belgesi’nin sahibi oldu.







