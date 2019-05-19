Türk Telekom’da 50 bin Türk bayrağı

Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı öncesinde sarı-kırmızılı kulüp tarafından tribünlere bırakılan Türk bayrakları, karşılaşma öncesinde görsel şov izlenmesini sağladı

19 Mayıs 2019, Pazar 19:31 Son Güncelleme:
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Türk Telekom’da 50 bin Türk bayrağı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında da görsel bir şovla kutlandı.

50 BİN TÜRK BAYRAĞI

Süper Lig’in 33. hafta mücadelesinde karşılaşmanın başlamasından hemen önce, sarı-kırmızılı kulüp tarafından tribünlere bırakılan 50 bin Türk bayrağı aynı anda sallanmaya başladı.

Bayrakların havaya kalkmasıyla birlikte Türk Telekom Stadyumu bir anda kırmızı-beyaz oldu. 

İSTANBUL (İHA)

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