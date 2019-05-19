Türk Telekom’da 50 bin Türk bayrağı
Galatasaray-Medipol Başakşehir maçı öncesinde sarı-kırmızılı kulüp tarafından tribünlere bırakılan Türk bayrakları, karşılaşma öncesinde görsel şov izlenmesini sağladı
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında da görsel bir şovla kutlandı.
50 BİN TÜRK BAYRAĞI
Süper Lig’in 33. hafta mücadelesinde karşılaşmanın başlamasından hemen önce, sarı-kırmızılı kulüp tarafından tribünlere bırakılan 50 bin Türk bayrağı aynı anda sallanmaya başladı.
Bayrakların havaya kalkmasıyla birlikte Türk Telekom Stadyumu bir anda kırmızı-beyaz oldu.
İSTANBUL (İHA)