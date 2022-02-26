Ekonomi Türk TIR'ları ve ihracatçılar için kriz masası! TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu duyurdu...
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Türk TIR'ları ve ihracatçılar için kriz masası! TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu duyurdu...

Ekonomi

Türk TIR'ları ve ihracatçılar için kriz masası! TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu duyurdu...

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türk ihracat TIR'larının Ukrayna krizinden olumsuz etkilenmemesi ve sorunların anlık takip edilerek çözüme kavuşturulması için 'kriz masası' oluşturulduğunu duyurdu.

26 Şubat 2022, Cumartesi 16:29 Son Güncelleme:
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada "Ukrayna krizi nedeniyle Türk TIR'larının ve ihracatımızın olumsuz etkilenmemesi ve sorunların anlık takip edilerek çözüme kavuşturulması için bakanlıklar, ilgili kamu kurumları, yurt dışı temsilciliklerimiz ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği ile birlikte 'kriz masası' oluşturduk. Girişimlerimiz sonucu Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) bölgedeki taşımacılarımızın vizesiz ve geçiş belgesiz ülkemize dönmesi için Avrupa Komisyonu ve güzergah ülkelerine çağrıda bulundu. Ülkelerin desteklerini görüyoruz. Bakanlıklarımız ve IRU’ya teşekkür ederiz" dedi.

DHA


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