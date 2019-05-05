Türk turizmine dizi dopingi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB), büyükelçilere Türkiye'yi tanıtmak amacıyla geçen yıl ekim ayında Gaziantep ve Şanlıurfa'dan başlattığı geziler, bu yıl Bursa ile devam ediyor.

Sabah'tan Tuna Çam'ın haberine göre; TÜRSAB'ın hedef pazarlardan gelen turist sayısını daha da yukarı çekmek amacıyla yürüttüğü proje kapsamında, Bursa'nın tarihi ve turistik güzellikleri 9 ülkenin büyükelçisine gezdirildi. Geziye katılan Arjantin Büyükelçisi Jorge Alejandro Mastropietro, eskiden Türkiye'de Arjantin dizilerinin izlendiğini belirterek, "Şimdi biz Türk dizilerini izliyoruz. Bu diziler Türkiye'ye olan ilgiyi artırıyor" dedi. Malezya Büyükelçisi Abd Razak Bin Abdul Wahab ise Malezya'da yerel kanalların Türkiye'de dizi çekimleri yaptığına dikkat çekerek, dizilerin Malezyalıları çektiğini kaydetti. Küba Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez de, yakında turistik gezi vizesi ile Küba'da kanser tedavisinin yapılabileceğini söyledi.

ETKİLİ BİR TANITIM ARACI

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye'nin dizi ihracatında dünyada ikinci sırada yer aldığını belirterek, "Büyükelçilerimizle Bursa'yı gezerken gördükleri bazı yerleri dizilerden hatırladıklarını söylediler. İhraç edilen dizilerimiz turizm için çok etkili bir tanıtım aracı" dedi. Büyükelçilerle yaptıkları şehir turlarının devam edeceğini belirten Bağlıkaya, onların birer turizm elçisi olduğunu sözlerine ekledi.

AİLELERİ İLE KATILDILAR

3 Mayıs Cuma günü başlayan ve bugün sona eren geziye, Arjantin Büyükelçisi Jorge Alejandro Mastropietro, Kolombiya Maslahatgüzarı Milena Gomez Kopp, Kuzey Makedonya Büyükelçisi Zvonko Mucunski, Küba Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez, Litvanya Büyükelçisi Audrius Bruzga, Malezya Büyükelçisi Abd Razak Bin Abdul Wahab, Sırbistan Büyükelçisi Zoran Markovic, Hindistan Maslahatgüzarı Vanaja Kumari Thekkat ile aileleri katıldı.