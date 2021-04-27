Eğitim & Kariyer Türk üniversitelerin 'etki' karnesi

Türk üniversitelerin 'etki' karnesi

Eğitim & Kariyer

Türk üniversitelerin 'etki' karnesi

Dünya üniversiteleri sıralama kuruluşu Times Higher Education (THE) 2021 Impact Ranking (Etki Sıralaması) listesini açıkladı.

27 Nisan 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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‘Etki Sıralaması 2021’ araştırmasına 98 ülkeden 1240 başvuru yapıldı. Üniversitelerin, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda değerlendirilerek oluşturulduğu listeye Türkiye’den 54 üniversite girdi.

En çok başvuru yapan ülke 86 başvuru ile Rusya oldu. Japonya 85 başvuru ile 2’nci, Hindistan 54 başvuru ile 3’üncü, Türkiye ise 54 başvuru ile 4’üncü oldu.

TÜRKİYE’NİN İLK 10’U

1) Abdullah Gül Üniversitesi

2) İstanbul Teknik Üniversitesi

3) İstanbul Gelişim Üniversitesi

4) Orta Doğu Teknik Üniversitesi

5) Özyeğin Üniversitesi

6) Boğaziçi Üniversitesi

7) Erciyes Üniversitesi

8) Hacettepe Üniversitesi

9) İstanbul Bilgi Üniversitesi

10) Bahçeşehir Üniversitesi

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