Fuarda, 8 bin Türk yükseköğrenim öğrencisine ev sahipliği yapan Almanya’nın üniversite eğitimine dair tüm merak edilenler konuşuldu. İELEV Akademik Kurul Başkanı Prof. Dr. Ata Anıl, Almanya’da eğitim gören yabancı öğrencilere dair dikkat çekici veriler paylaştı. Prof. Dr. Anıl “Almanya’da eğitim gören yabancı öğrenci grupları arasında en büyük ikinci grup olarak Türkler bulunuyor. Çin 42 bin 500 kişi ile birinci sırada yer alıyor. Türkiye 40 bin öğrenci ile ikinci sırada, Hindistan ise 20 bin öğrenci ile üçüncü sırada bulunuyor” dedi.