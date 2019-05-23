SEVİM BÜYÜKTAŞ DEMİR﻿﻿﻿﻿﻿

sevim.demir@posta.com.tr

Türkiye’nin ilk ve tek denizcilik temalı üniversitesi olan Piri Reis Üniversitesi, uluslararası bir projeye imza attı. Üniversite tarafından Katar Silahlı Kuvvetleri’ne uluslararası standartlar çerçevesinde en üst derecede denizcilik eğitimi sağlanması konusunda 2018 yılında anlaşma imzalanmıştı. Anlaşma ile Katar Deniz Kuvvetleri’ne bağlı 4 programdan oluşacak Katar Deniz Harp Okulu’nun (Mohammed Bin Ghanim Al-Ghanim Naval Academy) oluşumu ve işletilmesinde Piri Reis Üniversitesi 6 yıllık eğitim hizmeti verecek. 55 milyon euroluk Katar projesi ile yılın ilk altı ayında Türkiye’ye 22 milyon euroluk döviz girişi sağlandı.

'6 SENE İŞLETME HAKKI ALDIK'

Katar Deniz Harp Okulu’nun hazırlık sürecinde Almanya ve Fransa gibi ülkelerin önde gelen üniversiteleri ile rekabet ettiklerini söyleyen Prof.Dr. Erdoğan, “Uzun süren bir ön çalışma, hazırlık ve büyük emekler sonucu Katar Deniz Kuvvetleri’ne bağlıakademinin oluşturulması ve 6 sene işletilmesi hakkını Üniversitemiz aldı. 6 senenin ilk 6 ayı hazırlık dönemi, 5.5 senesi de akademik hizmetin verilmesi şeklinde olacak” dedi.

Bu anlaşmayı ‘tamamen Türkiye’nin ve Üniversitenin denizcilik alanında oluşturduğu bilgi birikimini yurt dışında kullanma eylemi’ olarak nitelendiren Erdoğan, Türkiye’den bir üniversitenin uluslararası düzeyde çok güçlü rakiplerinin olduğu bir ortamda ‘denizcilik yükseköğretimi’ markasını dünyaya kabul ettirdiğini vurguladı.

İNGİLİZCE DESTEKLEME PROGRAMI

Erdoğan, Katar Deniz Harp Okulu’nda Eylül 2019’da başlaması öngörülmüş eğitimin, Piri Reis Üniversitesi’nin hızlı bir şekilde hazırlık çalışmalarını bitirmesi nedeniyle öngörülenden 7 ay önce, 11 Şubat 2019’da başladığınıaçıkladı. Erdoğan, yeni başlayan öğrencilerin hazırlık okumadığını; fakat İngilizce seviyelerini yeterli görmedikleri için öğrencilere iki ayrı seviyede İngilizce destekleme eğitimi de verdiklerini sözlerine ekledi.

GEMİDE ÜCRETSİZ STAJ

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Üniversitenin kendi gemisi de bulunuyor. Türkiye’deki diğer üniversitelerden 45’e yakın öğrenci gemide ücretsiz staj yapıyor.

52 ÖĞRENCİYE AKADEMİK HİZMET

Başlangıçta Katar Deniz Komutanlığı’na ait bir birimde oluşturulan sınıflarda 52 öğrenciye eğitim verdiklerini belirten Erdoğan, “Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Gemi Makine İşletme Mühendisliği, Lojistik Yönetimi ve Elektrik Elektronik Mühendisliği olmak üzere 4 tane program ile başladık. Başka bir bölüm açılıp açılmayacağını zaman gösterecek. Biz bu projenin akademik destek tarafından sorumluyuz” diye konuştu. Piri Reis Üniversitesi’nin Katar’da eğitim verilen öğrencilere diploma ya da derece vermediğine dikkat çeken Erdoğan, Üniversitenin sadece yükseköğretim danışmanlığı ve hizmeti verdiğinin altını çizdi.

Katar Deniz Harp Okulu’nun açılışı

ÜNİVERSİTE-SEKTÖR İŞ BİRLİĞİ

Denizcilik temalı üniversite olduklarını hatırlatan Erdoğan, denizciliğe ait her konuyu sisteme kazandırmak istediklerini söyledi. Üniversitenin denizcilik yükseköğretim sisteminin hub bölgesi olduğunu belirten Erdoğan, “Üniversiteyi sektör katılımcıları kurdu. Her bir denizcilik camiası çalışanı bu Üniversiteye katkı sağladı. Kurucuları arasında yer alan Deniz Ticaret Odası’nın desteği, sadece mali boyutla sınırlı değil, bir sektör üniversitesi olarak Piri Reis’in öne çıkmasında büyük rol oynuyor” dedi.

Gemi stajında kız öğrencilere öncelik veriliyor.

UYGULAMALI EĞİTİM

Üniversite bünyesinde Avrupa’nın en ileri denizcilik simülatör merkezi olduğuna değinen Erdoğan, “Kaza yapma korkusu olmadan öğrencilerimiz gemiyi önce simülatör merkezimizde kullanıyor. Üniversitemizde, öğrencilerimizin denizde canlı kalma eğitimlerini yaptığı kapalı bir ‘eğitim havuzu’ da var. Türkiye’deki gemide staj sorununu çözen üniversite olduk. Katarlı proje ortaklarımız gemimizi de gezdi ve projenin alınmasında bu büyük bir imaj ve avantaj sağladı. 19 Mayıs’ta Samsun’a giden sembolik Bandırma Gemisi de bizim gemi oldu. Cumhurbaşkanı gemiyi karşıladı, siyasi liderler de geminin önünde poz verdiler” dedi.

Öğrenciler gemiyi önce simülatör merkezinde kullanıyor.