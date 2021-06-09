Avustralya’nın en çok aranan suçlularından Hakan Ayık, çevresine ‘Anom’ adlı bir mesajlaşma uygulaması tavsiye etti. Şifreli mesajlaşmayı sağlayan uygulama, kısa sürede tüm dünyadaki çeteler tarafından kullanılmaya başlandı. Fakat Hakan Ayık’ın bilmediği şey, uygulamanın aslında FBI’ın kurduğu bir tuzak olduğuydu. Uygulama sayesinde 3 yılda 300 çete çökertildi. İşte Posta'nın haberi...

'ANOM' ADLI UYGULAMAYI ARKADAŞLARINA ÖNERDİ AMA...

18 ülkede faaliyet gösteren bir uyuşturucu çetesine dün operasyon düzenledi. Sadece Avustralya’da 224 kişi yakalandı, 25 milyon sterlin ele geçirildi. Aslında bu operasyon, 3 yıldır süren bir harekatın son dalgasıydı. 2018’de FBI, bilgisayar programlamada uzman bir uyuşturucu satıcısıyla anlaştı. İsmi açıklanmayan tutuklu 100 bin dolar ve hapis cezasında indirim karşılığında mesajlaşma uygulaması geliştirdi. ‘Anom’ adlı uygulamada mesajlar, otomatik şifrelenip gönderiliyordu. Ekim 2018’de uygulama piyasaya sürüldü ve ‘Truva Kalkanı Operasyonu’ başladı. Uygulama güya ‘sadece referansla’ üye alıyordu. Bu da suç örgütlerinin ilgisini çekti.

UYGULAMAYI İLK KULLANAN HAKAN AYIK İSİMLİ TÜRK OLDU

Uygulamayı suç işlemek amacıyla ilk kullanan Hakan Ayık adlı bir Türk oldu. Avustralya’nın en çok aranan isimlerinden olan Hakan Ayık’ın çevresine tavsiye etmesiyle uygulama, organize suç dünyasında giderek popülerleşti. Kulaktan kulağa yayılan reklamla uygulamanın kullanıcı sayısı her geçen gün artıyordu.

27 MİLYON MESAJ

Organize suç örgütleri farkında olmadan bilgilerini FBI’a veriyordu. 3 yılda 17 ülkeden 9 bin güvenlik görevlisi, 100 ülkedeki 12 bin cihazdan paylaşılan 27 milyon mesajı okudu. 100’den fazla ülkede 300’den fazla çete çökertildi, 800 kişi yakalandı, 8 ton kokain, 22 ton esrar,

2 ton sentetik uyuşturucu, 250 silah, 55 lüks araç, 48 milyon dolardan fazla nakit ve kripto para ele geçirildi. Biri toplu katliam olmak üzere 21 cinayet girişimi engellendi. Çete üyesi birçok polis yakalandı

ISTANBUL’DA MI SAKLANIYOR?

Halen firari olan Hakan Ayık 2008’de Avustralya’da bar ve genelev işletiyordu. Fakat 300 milyon dolarlık uyuşturucu trafiğini yönettiği iddiasıyla polis takibindeydi. 2010’da ülkeden kaçtı. Hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Dünyayı dolaşan Hakan Ayık ise Facebook’ta paylaştığı fotoğraflarla polise “Kolaysa yakala” mesajı gönderiyordu.

KKTC’DE YAKALANDI

‘Facebook suçlusu’ lakabı takılan Hakan Ayık 2010’da KKTC’de yakalandı ve 100 bin TL kefaletle serbest kaldı. Bir daha dakendisinden Şubat 2020’de yapılan bir Instagram paylaşımına kadar haber alınamadı. İstanbul Esentepe’deki Kings Cross

Oteli’nde çekilen fotoğraf, bir doğum günü partisindendi. Fotoğraftakilerden birinin estetik ameliyatla yüzünü değiştirmiş Hakan Ayık olduğu öne sürüldü. Kings Cross Oteli’nin sahibinin isminin Hakan Reis olduğunu belirlendi. Hakan Reis’in geçmişte başka bir soyadına sahip olduğu ve 2019’da Avustralya vatandaşlığından atıldığı tespit edildi. İsim‘benzerliği’

Ayrıca Hakan Ayık’ın Avustralya Sidney’de karaoke bar ve genelevlerinin olduğu bölgenin adı da Kings Cross’tu. Bu bilgiler, Hakan Ayık ile Hakan Reis’in aynı kişi olduğu iddialarını güçlendirdi.







