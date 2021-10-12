Türk vatandaşı olan Suriyeli sayısı belli oldu

‘Son durum raporu’na göre 2011-2021 arasında 174 bin 726 kişi Türk vatandaşlığı kazandı. 38 bin 855 Suriyeli, Türklerle evlendi. Türkiye’den Suriye’ye gönüllü geri dönüş yapanların sayısı ise 446 bin 382 oldu.

Afganistan’dan Türkiye’ye yönelik göç tehdidinin tartışıldığı dönemde İçişleri Bakanlığı, Suriyeli göçmenlere ilişkin “son durum raporu” hazırladı.

Milliyet’in ulaştığı çarpıcı bilgilerin yer aldığı raporda, göç eden ilk grubun 2011’de yaklaşık 400 kişilik bir kafile olduğu belirtilirken, Türkiye’deki Suriyeli sayısının 2012’de 14 bin 237, 2013’te 224 bin 655, 2014’te 1 milyon 519 bin 286, 2015’te 2 milyon 503 bin 49, 2016’da 2 milyon 834 bin 441, 2017’de 3 milyon 426 bin 786, 2018’de 3 milyon 623 bin 192, 2019’da 3 milyon 576 bin 370, 2020’de 3 milyon 641 bin 370 ve 1 Ağustos 2021 itibarıyla da 3 milyon 688 bin 93’e ulaştığı açıklandı.

Raporda, göç dalgaları sebebiyle 10 şehirde kurulan 26 geçici barınma merkezinde 256 bin 971 Suriyeli yabancıya ev sahipliği yapıldığı kaydedildi. Eylül 2018’de 185 bin 156’ya ulaşan geçici barınma merkezlerindeki nüfüs sayısı azaltılarak, Haziran 2021 itibarıyla 55 bin 518’e düşürüldü.

446 BİN KİŞİ DÖNDÜ

Raporda, üçüncü ülkelere yerleştirme çalışmaları kapsamında 2015’ten bugüne kadar toplam 46 bin 211 kişinin başka ülkelere yerleştirildiği belirtildi. Türkiye’den Suriye’ye gönüllü geri dönüş yapanların sayısı ise 446 bin 382 oldu.

Türkiye’de muhalefet partilerinin özellikle seçim dönemlerine dönük yoğun eleştiri yönelttikleri Suriyelilere Türk vatandaşlığı verilmesi konusundaki belirsizlikler de bu raporla ortadan kaldırıldı. Buna göre, Suriye Arap Cumhuriyeti uyruklu yabancılardan 2011-2021 arasında 174 bin 726 kişi Türk vatandaşlığı kazandı.

Raporda 33 bin 45 kadın ve 5 bin 810 erkek olmak üzere toplam 38 bin 855 Suriyelinin Türk vatandaşlarıyla evlendiği açıklandı.

SUÇ İSTATİSTİĞİ

Özellikle Ankara’da yaşanan ölümlü kavga sonrası yaşanan olaylar kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı. İçişleri Bakanlığı, 2021’de emniyet kayıtlarına giren 33 bin 941 olay yaşandığını, 57 bin 692 Suriyelinin de suça karıştığını kaydetti.

KİLİS’TE KİRALAR YÜKSELDİ

Suriyeli göçmenlere ilişkin yoğun şikayetler üzerine AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır’ın başkanlığını yaptığı Dilekçe Komisyonu Kilis’e giderek durumu yerinde inceledi. Suriyeli göçmenlere ilişkin Kilis Valiliği de komisyona kapsamlı bir rapor gönderdi. Buna göre; Suriyeler toplamda 348 ticari şirket/işletme ile ildeki ticari hayata katıldı. Tekstil, tarım işçiliği, hizmet sektörü, meyve/sebze ticareti, ikinci el eşya ticareti gibi alanlarda Suriyeli istihdamında artış yaşandı. Suriyelilerin Kilis’e yerleşmesiyle birlikte konut ihtiyacı patlak verdi ve talebin artmasıyla birlikte mesken/işyeri fiyatları ile kiralarda yükselme yaşandı. Artan sağlık ihtiyacı için AB finansmanı ile 337 yataklı hastane, eğitim faaliyetleri için de 16 okul yapıldı. Kiliste 1 Ağustos 2021 itibarıyla 105 bin 501 Suriyeli yaşıyor. Kilis’te, geçici koruma altındaki Suriyelilere AB kaynakları üzerinden Türk Kızılayı aracılığı aylık toplam 5 milyon 966 bin 570 TL ödeme yapılıyor. Ocak 2017’den itibaren Suriye uyruklu yabancılara aktarılan toplam kaynak ise 192 milyon 760 bin 715 TL.



