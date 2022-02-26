Türk vatandaşları Odessa’dan tahliye ediliyor

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın ardından Ukrayna’nın Odessa kentinde mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor. Ukrayna’nın Odessa Başkonsolosluğu önünden kalkan otobüslerle Türkiye’ye gelen vatandaşlar, dün akşam saatlerinde ilk kafile ile yola çıktı. Bugün de saat 15.00’da 4 otobüsten oluşan grubun Odessa’dan Türkiye’ye geleceği öğrenildi.

Odessa’dan kalkan otobüslerle gelen Türk vatandaşlarının, ilk olarak Romanya’nın Köstence kentine giderek oradan da deniz yoluyla Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.





İHA