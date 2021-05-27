Siyaset Türk ve Yunan Savunma Bakanlıkları heyetlerince 4'üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı yapıldı
  • Haberler
  • Siyaset Haberleri
  • Türk ve Yunan Savunma Bakanlıkları heyetlerince 4'üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı yapıldı

Türk ve Yunan Savunma Bakanlıkları heyetlerince 4'üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı yapıldı

Siyaset

Türk ve Yunan Savunma Bakanlıkları heyetlerince 4'üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı yapıldı

Türk ve Yunan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki 4'üncü Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı, video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

27 Mayıs 2021, Perşembe 18:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk ve Yunan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında 26-27 Mayıs'ta video telekonferans yöntemiyle yapılan toplantıda, güven artırıcı önlemler konusundaki görüşmelerin devamı hususunda mutabık kalındığı bildirildi.

Açıklamada, bir sonraki toplantının Ankara'da yapılmasının planlandığı kaydedildi.

AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Dolar baskısından nasıl kurtulacağız?
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Bylockçular
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
‘Derin Devlet’ ‘Kutsal Devlet’
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Ateş Hoca'dan uyarılar ve umutlu mesajlar
Murat Çelik
Erkut Can
Neredeen nereye…
Erkut Can
Murat Gülderen
Çok 'Hava'lılar
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bakan Soylu: Hiçbir şey gizli kalmaz, kalmayacaktır