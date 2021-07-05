Türk Yıldızları Kutu Oyunu: Haydi Uçalım!
Gökyüzünün Millî Takımı olan Türk Yıldızları, sekiz süpersonik (ses hızının üstünde) savaş uçağıyla gösteri yapan tek hava akrobasi timidir. Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 1992 yılında kuruldu ve yurtiçinde ve yurtdışında yüzlerce gösteri yaptı, her kesimden insanın takdirini topladı. Onlar hakkında şarkılar bestelendi, klip çekildi. Belgesel hazırlandı. Filmlere konu oldular. Fotoğraf ve resim sergileri yapıldı. “Bir Yıldızın Doğuşu” adlı kitapta tarihi ve yaşantıları anlatıldı; çocuk kitaplarında geleceğin havacıları ile buluştular. Hatta 15 sanatçı bir araya geldi, “Yıldızlara Yolculuk” adlı bir müzik albümü hazırladı. 2021 yılında ise bir kutu oyununa konu oldular!
05 Temmuz 2021, Pazartesi 17:28 Son Güncelleme:
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“Haydi Uçalım”, Türkiye’de bir ilk. Havacılık üzerine hazırlanan ilk kutu oyunu. Ailece oynanabilecek olan oyun; 2 ya da 4 kişi ile oynanıyor ve zar atarak ilerleniyor. Amaç ise Türk Yıldızları’nın 8 uçağını toplamak ve bir hava gösterisi yapmak. Ancak bu o kadar da kolay değil!
Fatih Danacı ve Efecan Sezer tarafından hazırlanan oyundaki her bir detay Türk Yıldızları’ndan detaylar taşıyor. Haydi Uçalım, Türk Yıldızları’nın resmî ürünlerinin tek yetkili satıcısı olan TY-Market üzerinden satışa sunuldu. Yakında ise tüm oyuncakçılar ve kitapevlerinde. 7’den 70’e her yaştan insanın oynayabileceği eğlenceli bir oyun Haydi Uçalım. Ayrıca alınan her ürünle birlikte şehit ailelerine yardım yapan Kartal Vakfı’na destek olunmaktadır.