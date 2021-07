Türk Yıldızları Kutu Oyunu: Haydi Uçalım!

“Haydi Uçalım”, Türkiye’de bir ilk. Havacılık üzerine hazırlanan ilk kutu oyunu. Ailece oynanabilecek olan oyun; 2 ya da 4 kişi ile oynanıyor ve zar atarak ilerleniyor. Amaç ise Türk Yıldızları’nın 8 uçağını toplamak ve bir hava gösterisi yapmak. Ancak bu o kadar da kolay değil!

Fatih Danacı ve Efecan Sezer tarafından hazırlanan oyundaki her bir detay Türk Yıldızları’ndan detaylar taşıyor. Haydi Uçalım, Türk Yıldızları’nın resmî ürünlerinin tek yetkili satıcısı olan TY-Market üzerinden satışa sunuldu. Yakında ise tüm oyuncakçılar ve kitapevlerinde. 7’den 70’e her yaştan insanın oynayabileceği eğlenceli bir oyun Haydi Uçalım. Ayrıca alınan her ürünle birlikte şehit ailelerine yardım yapan Kartal Vakfı’na destek olunmaktadır.