Türkiye Türk Yıldızları Selçuklu Sultanlarını selamladı

Türk Yıldızları Selçuklu Sultanlarını selamladı

Türkiye

Türk Yıldızları Selçuklu Sultanlarını selamladı

Konya´nın Türk Selçuklu Devleti´ne başşehir oluşunun 924´üncü yılı kutlamaları kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda konuşlanan akrobasi timi Türk Yıldızları, kentin semalarında Selçuklu Sultanlarını selamladı.

26 Haziran 2021, Cumartesi 19:41 Son Güncelleme:
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Konya´nın Türk Selçuklu Devleti´ne başşehir oluşunun 924´üncü yılı kutlamaları kapsamında Alaeddin Camii Sultanlar Türbesi ve Kılıçarslan Şehir Meydanı´nda Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği Konser verdi. Konyalıların ilgi gösterdiği kutlamalarda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda konuşlanan akrobasi timi Türk Yıldızları, kentin semalarında Selçuklu Sultanlarını selamladı.

Türk Yıldızlarının akrobasi uçakları kentin her yerinden görülebilecek şekilde selamlama uçuşları gerçekleştirdi. Gösteride Türk Yıldızları´nın gökyüzüne çizdiği ay-yıldız büyük alkış aldı.

DHA

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