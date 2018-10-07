Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK nefes kesti

Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK'ün uçuşunu izlemek isteyen binlerce kişi, Ereğli Atatürk Kültür Parkı'na akın etti.

Ereğli Belediyesince düzenlenen organizasyonda ilk olarak SOLOTÜRK uçakları havalandı. İki pilotun gerçekleştirdiği hareketler, izleyenlerden büyük alkış aldı.

NEFES KESEN GÖSTERİ

Gösterinin ardından, Ereğli semalarında yükselen Türk Yıldızları gösterisi de nefes kesti. Uçaklar, ters tırmanış ve dönüş, iniş takım kesişimi, çift kesişimi, iniş takımları terste selamlama, tip ucu ve üç boyutlu sema hareketleri sergileyerek gökyüzüne kalp figürü çizdi.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, burada yaptığı konuşmada, SOLOTÜRK ile Türk Yıldızları'nın pilot ve komutanlarını tebrik etti.

Gösterileri büyük bir mutluluk, gurur ve coşku içerisinde izlediğini belirten Özgüven, "SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Türkiye'nin gururu, çok önemli bir markasıdır. Bu ordu, bu millet bu cesaret bizde olduğu müddetçe bize kimse meydan okuyamaz'' dedi.

AA