Dünya Türk yolcuların bulunduğu gemi karantina altında

Türk yolcuların bulunduğu gemi karantina altında

Dünya

Türk yolcuların bulunduğu gemi karantina altında

İtalya'da içinde 6 bin kişi bulunan cruise gemisi coronavirüsü nedeniyle karantina altına alındı.

30 Ocak 2020, Perşembe 15:14 Son Güncelleme:
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İtalya'da iki kişi de virüs riski görülmesi nedeniyle 6 bin kişilik cruise gemisi karantinaya alındı. Civitavecchia şehrine demirleyen Costa Crociere isimli cruise gemisinde bulunan Çinli çiftin yüksek ateş gibi coronavirüsü semptomları göstermesi nedeniyle gemi karantinaya alındı. Çiftin coronavirüsü test işlemlerinin bitmesi bekleniyor.

Gemide çalışan personelle birlikte 7 bin kişi olduğu belirtiliyor.

Geminin Türkiye yetkilisi Ercan Abitağaoğlu yaptığı açıklamada, gemide 30 Türk yolcu olduğunu açıkladı.

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