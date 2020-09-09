Türkan Şoray 20 kiloyu nasıl verdi?
‘Cushing sendromu’na yakalandıktan sonra vücudunun fazla kortizon üretmesi nedeniyle tedavi gören Türkan Şoray 1 yılda 20 kilo verdi. Eski formuna kavuşan usta oyuncu setlere dönmeye hazırlanıyor.
09 Eylül 2020, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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Türkan Şoray 2014’de ‘cushing sendromu’na yakalanmış, vücudunun fazla kortizon üretmesi yüzünden kilo almıştı. Buna bağlı kemik erimesi problemi yaşayan sanatçının ayaklarında problem çıkmıştı. Sol böbrek üstü bezi alınan ardından beyin ameliyatı geçiren Şoray 2 yıl süren tedavinin ardından hastalığı yendi. Bir yılda 20 kilo verdi. Eski formuna kavuştuğu pozu paylaştı.
Sultan'ın sırları
- Unlu gıdaları azalttı, tuzu kesti.
- Porsiyonları küçülttü.
- Meyve ve tatlıya sınırlama getirdi.
- Her sabah ve akşam 30’ar dakika yürüyor.
- Öğleden sonraları 20 dakika yüzüyor.
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