Magazin Türkan Şoray: Cüneyt Arkın'ın sözlerinden sonra gözlük takıyorum

Türkan Şoray: Cüneyt Arkın'ın sözlerinden sonra gözlük takıyorum

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Türkan Şoray: Cüneyt Arkın'ın sözlerinden sonra gözlük takıyorum

Türkan Şoray diş tedavisi için gittiği klinikten çıkarken Nişantaşı’nda görüntülendi.

23 Ağustos 2020, Pazar 08:38 Son Güncelleme:
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Muhabirlere “Geleceğinizi bilseydim makyaj yapardım” deyip gözlüğünü taktı. Bu sırada bir muhabir, Türkan Şoray’a, “Cüneyt Arkın gözlerinizden etkilendiğini itiraf etmişti” dedi. Şoray “O günden beri gözlük takıyorum. Cüneyt, dünya tatlısıdır. Esprili sözleri sever. İltifat yapmakta üstüne yoktur” dedi.

'Ölürsem öleyim'

Cüneyt Arkın 1960-1970 arasında birçok filmde başrolü paylaştığı Türkan Şoray’ın gözleri için Instagram’da şunları yazmıştı:

"Türkan’la ilk filmimi çekerken ‘Sakın gözlerine bakma ölürsün’ dediler. ‘Ölürsem öleyim’ diye isyan ettim ve baktım gözlerine. Gözler göz değil, gözistandı. Memleket türküsüydü. Birlikte çok büyük aşk filmleri çektik."


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