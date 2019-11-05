Türkan Şoray, Ediz Hun'u yalnız bırakmadı

Yeşilçam'ın efsanevi isimlerinden Ediz Hun, “On Küçük Zenci” oyunuyla ilk kez tiyatro sahnesine çıktı

05 Kasım 2019, Salı 08:41
A A
Türkan Şoray, Ediz Hun'u yalnız bırakmadı

Önceki akşam Kadıköy’deki Ak’la Kara Tiyatro’da seyirciyle buluşan oyunu izlemeye gelenler arasında usta oyuncu Türkan Şoray da vardı.

'Beni izlemeye gelmesi bu mutluluğu iki kat arttırdı'

Türkan Şoray, oyun sonrası yakın dostunu kuliste de ziyaret etti.

Tiyatro sahnesinde olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Ediz Hun, “Türkan Şoray’ın beni izlemeye gelmesi bu mutluluğu iki kat arttırdı” dedi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...