Önceki akşam Kadıköy’deki Ak’la Kara Tiyatro’da seyirciyle buluşan oyunu izlemeye gelenler arasında usta oyuncu Türkan Şoray da vardı.

'Beni izlemeye gelmesi bu mutluluğu iki kat arttırdı'

Türkan Şoray, oyun sonrası yakın dostunu kuliste de ziyaret etti.

Tiyatro sahnesinde olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Ediz Hun, “Türkan Şoray’ın beni izlemeye gelmesi bu mutluluğu iki kat arttırdı” dedi.