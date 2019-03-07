Türkçe dil becerileri sınavla ölçülecek
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkçe’de 4 dil becerisinin ölçülmesine ilişkin ilk sınavın, bu ayın 3’üncü haftasında pilot olarak ortaokul 7’nci sınıflarda uygulanacağını söyledi
Türkiye’de ilk kez bir çocuğun, dinleme, konuşma, yazma, okuduğunu anlama gibi konularda hangi seviyede olduğunu göreceklerini belirten Bakan Selçuk, “Bu sınav nisan ayında 15 ilde yapılacak; ama ilk pilot uygulama martın üçüncü haftası Ankara’da yapılacak.
Bununla çocuklarımız açısından Türkçemizin fotoğrafını da anlamış olacağız” dedi.
Bakan Selçuk, bunun yanında ‘Türkçe söz varlığı’ çalışması yürüttüklerini de vurguladı.