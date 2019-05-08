Türkçe e-sınav ilk kez yapıldı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, “15 ili pilot uygulama için seçtik ve mart ile nisanda pilot uygulamayı tamamladık. MEB olarak, ilk kez Türkçe dört beceriyi ölçebilen bir sınavı yaptık. Sınavın kapsamını 81 ile çıkarabilmek için de çalışmalara başladık” dedi. MEB, 7’nci sınıfta başlattığı pilot uygulamayı diğer kademelere de yaygınlaştırmayı hedefliyor.