Türkçe e-sınav ilk kez yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğrencilerin okuma, yazma, konuşma ve dinleme olmak üzere dört beceride yeterliliklerini ilk kez ölçen Türkçe e-sınavın ilk pilot uygulamasını yaptı.

08 Mayıs 2019, Çarşamba 08:31
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Türkçe e-sınav ilk kez yapıldı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, “15 ili pilot uygulama için seçtik ve mart ile nisanda pilot uygulamayı tamamladık. MEB olarak, ilk kez Türkçe dört beceriyi ölçebilen bir sınavı yaptık. Sınavın kapsamını 81 ile çıkarabilmek için de çalışmalara başladık” dedi. MEB, 7’nci sınıfta başlattığı pilot uygulamayı diğer kademelere de yaygınlaştırmayı hedefliyor.

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