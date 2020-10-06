Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: Pandemiler tarih olacak

Yüzyılın en büyük felaketi pandemi, ekonomiler ve dünya sağlık sistemi üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip. Etkileri azaldı ama salgınla ilgili belirsizlikler devam ediyor. Koronavirüs salgını her ne kadar olumsuz bir dönem yaşamamıza neden olsa da teknolojik dönüşümü hızlandırdığı bir gerçek. Belki de bu dönüşüm, global salgınların önüne geçecek ve pandemileri insanlık tarihinden silip atacak.

Hayat kurtaracak çözümler

Pandemideki dijital dönüşüm sürecini, bunun ekonomi ve sağlık alanındaki olası etkisini, gazetelerin genel yayın yönetmenleriyle bir araya gelen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan anlattı. Önümüzdeki dönemde teletıp teknolojilerinin erken teşhisle hayat kurtaracağını söyleyen Erkan, “Telekomünikasyon ve teknoloji sektörlerinin ortak gücüyle ben bunun, insanlık tarihinin global anlamda yaşadığı son pandemi olacağını düşünüyorum” dedi.

Murat Erkan

Sağlıkta yapay zeka

Giyilebilir cihazların ve özellikle ev içi sensörlerin yaygınlaşmasıyla birlikte artık sağlık alanında çok daha hızlı hareket edilebilir hale gelindiğini vurgulayan Murat Erkan, “Teknoloji hayal bile edemeyeceğimiz bir düzeye erişecek ve örneğin yapay zeka teknolojileri, bir bölgede 300 kişinin aynı anda ateşi çıktığında devreye girecek. O nedenle teknolojiyi etkin kullanabilirsek bu salgınların önüne geçebiliriz” diye konuştu.

Ekonomik büyümeye destek

Murat Erkan, iş yapış şeklinin bu dönemde önemli bir değişime uğradığını ve telekomünikasyon sektörünün bu değişimde lokomotif görevi üstlendiğini ifade etti. Erkan, “Telekomünikasyon sektörü teknoloji sektörüyle birlikte ekonominin kaldıracıdır. Telekom sektöründeki her yüzde 10’luk büyümenin, ekonomik veriler üzerinde yüzde 1-1.5’tan fazla büyüme etkisi yaptığını belirtmek isterim. Telekomünikasyon sektörünü, pandeminin ekonomik yansımalarını aşabilmek adına, kilit sektörlerden biri olarak görüyoruz” dedi.

Milli teknoloji kritik önemde

Yerli ve milli teknolojilere daha fazla odaklanılması gerektiğini vurgulayan Murat Erkan, şöyle dedi:

“Üniversitelerimiz ve şirketlerimizle çalışarak Türkiye’de yerli ve milli bir 5G çözüm ekosisteminin oluşturulmasına destek oluyoruz. Yerli baz istasyonu ULAK için toplam verilen 3.400 siparişin 2.900’ünü biz verdik. En yüksek yerlilik oranına sahip operatörüz. 1.300 mühendisimizle kendi teknolojilerimizi geliştiriyoruz. TOGG ile Türkiye’nin otomobilinin gelişimine katkı sunuyoruz. Şehir hastanelerinin dijital sağlık altyapısını sağlıyoruz. ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın’ diyerek veri merkezi yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Yeni nesil veri merkezlerine yaptığımız yatırımlar 2 milyar TL’yi aşmış olacak.”

Yerli Zoom geliyor

Pandemi döneminde en çok kullanılan uygulamalar, Zoom ve Teams gibi dijital konferans yöntemleri olmuştu. Murat Erkan, bu uygulamaların yakında yerli versiyonunun da devreye gireceğinin müjdesini verdi. BiP’te görüşme süresinin salgın döneminde yüzde 90 artarak 29 milyon dakikaya, görüntülü görüşme süresinin yüzde 400 artarak 25 milyon dakikaya çıktığı bilgisini paylaşan Erkan, “Çok yakında da BiP’in dijital konferans uygulamasıyla dünyanın her yerinden kullanıcılar toplantılarını fiziksel olarak bir araya gelmeye ihtiyaç duymadan, güvenli şekilde yapabilecek” dedi.

Milyar dolarlık şirket yolda

En büyük hayallerinin Turkcell’in içinden en az 3 marka çıkarmak olduğunu söyleyen Murat Erkan, şunları dile getirdi:

“Bu hedefe en yakın markamız Paycell ile iddialıyız. Hatta şunu çok net söyleyebilirim; Türkiye’nin unicorn (1 milyar dolarlık girişim) adayı Paycell olacak. Dünyaya baktığımızda Batı’da ApplePay, Paypal, Alipay, Wechat gibi çözümler karşımıza çıkıyor. Techfin çözümleri her alana dokunabiliyor. Sokakta bir şey de alabiliyorsunuz, para transferi de yapabiliyorsunuz. Artık kimse yanında para taşımayacak. Pandeminin, techfin devrini en az 10 sene erkene aldığını düşünüyoruz. Dünya çapında temassız ödemeler 2020 yılının ilk çeyreğinde küresel bazda yüzde 40 oranında artış gösterdi. Küresel techfin endüstrisinin ulaştığı değer 4.7 trilyon dolar. Türkiye’nin bir sonraki unicorn’un fintech alanından çıkması kuvvetle muhtemel. Işte tam bu noktada Paycell yatırımımız çok kıymetli bir yerde duruyor. Paycell’in ilk 6 ya da gerçekleşen işlem hacmi 2.1 milyar TL’ye ulaştı.”

İnternet trafiği % 50 arttı

“Finans sektörünün organize ettiği günümüz sisteminin yerine, telekomünikasyon şirketinin dizayn edeceği bir dijital çağa doğru ilerliyoruz” diyen Erkan, şunları söyledi:

Dijitalleşmenin hayatımızı ne denli değiştirdiğini gözler önüne sermek adına pandemi boyunca dijital tüketimin ne kadar arttığına dair bazı çarpıcı verileri paylaşmak isterim.

Uzaktan eğitim ve evden çalışma sürelerinin artmasıyla birlikte şebekemizdeki toplam internet trafiğinde yüzde 50’lik artış söz konusu oldu.

Hatta sabit şebekemizde bazı saatlerde yüzde 80’lik artış olduğunu görüyoruz.

Bu artışlarla birlikte 2020 yılının ikinci çeyreğinde 4.5G’de kişi başı ortalama data kullanımı 13.9 GB’a çıktı.

Turkcell.com.tr ve Dijital Operatör uygulaması üzerinden yapılan akıllı cihaz satışlarında 15 kat artış yaşandı.

Bu dönemde mobil altyapı üzerinden fiber hızları sağlayan Superbox ürünümüzün toplam müşteri sayısı da 500 bini buldu.

Makale okuma sayısı 5 milyona çıktı

Turkcell mühendislerinin geliştirdiği TV+, fizy ve lifebox’ın temmuz ayından itibaren artık yollarına birer şirket olarak devam ettiğini belirten Erkan, şunları söyledi:

“TV+ platformumuzun aktif kullanıcı sayısı yüzde 50 artarken, mobil uygulamasında geçirilen süre kişi başı ortalama 70 dakikaya ulaştı. fizy’de yayınlanan konserler yaklaşık 1.7 milyon kez izlendi. Dergilik’te daha önceki aylarda 2.5 milyonu bulan makale okuma sayısı, pandeminin yoğun olduğu dönemlerde iki katına çıkarak aylık 5 milyona ulaştı.”

16 milyar TL'lik yatırım

Turkcell’in 15 yılda 50 milyar TL’lik yatırım yaptığını hatırlatan Murat Erkan, “Önümüzdeki 3 yılda da 16 milyar TL yatırım planlıyoruz” dedi. Turkcell’de genel müdürlük görev süresinin 1.5 yıla yaklaştığına işaret eden Murat Erkan, şu detayları paylaştı:

Göreve başladığımdan beri yeni faturalı müşteri bazımızı yaklaşık 2.5 milyon artırdık.

2020’nin ilk yarısında 13.6 milyar TL ile tüm zamanların en iyi yarı yıl gelirini elde ettik.

Dijital Iş Servisleri şirketimiz 2019’da yüzde 44, 2020’nin ilk 6 ayında ise yüzde 25 büyüdü.

Yerli ve milli dijital servislerimizin tekil gelirleri 2019 yılı sonunda 1 milyar TL’ye ulaşırken, 2020’nin ilk yarısında ise yine yıldan yıla yüzde 26 arttı. Paycell platformumuz 2019’un dördüncü çeyreğinde yüzde 78 büyürken, 2020’nin ikinci çeyreğinde grup dışı gelir artışı yüzde 60 oldu. Aynı zamanda Paycell Kart işlem hacmi yüzde 70 arttı.

2020’nin ilk 6 ayında 3 bin 149 kişiye istihdam sağladık. Yurtiçi ve yurtdışındaki grup şirketleriyle birlikte 22 bini aşkın kişiye yeni iş imkanı sunduk.

Hedefimiz 2020 yılı içerisinde toplam 7 bin kişilik işe alım gerçekleştirmek.







