Turkcell Kadınlar Ligi televizyon tarihine geçti

Türk televizyonculuk tarihinde ilk kez bir futbol maçı 4 farklı kanalda 4 farklı spiker tarafından anlatıldı. D Smart 82 nolu kanalda maçı Melih Gümüşbıçak anlatırken, TRT sporda Erem Koca, Sky 360’da İlker Duralı, Sport Tv’de ise Koray Aldemir karşılaşmayı izleyenlere aktardı. D Smart ‘ın çeyrek finalden itibaren naklen yayınladığı Turkcell Kadınlar Ligi’nin finali Lig Radyo’dan da yayınlandı.



