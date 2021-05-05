Futbol Turkcell Kadınlar Ligi televizyon tarihine geçti

Turkcell Kadınlar Ligi televizyon tarihine geçti

Futbol

Turkcell Kadınlar Ligi televizyon tarihine geçti

Antalya’da oynanan Beşiktaş-Fatih Vatanspor Turkcell Kadınlar Ligi finali farklı bir özelliği ile Türk televizyonculuk tarihine geçti.

05 Mayıs 2021, Çarşamba 13:25 Son Güncelleme:
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Türk televizyonculuk tarihinde ilk kez bir futbol maçı 4 farklı kanalda 4 farklı spiker tarafından anlatıldı. D Smart 82 nolu kanalda maçı Melih Gümüşbıçak anlatırken, TRT sporda Erem Koca, Sky 360’da İlker Duralı, Sport Tv’de ise Koray Aldemir karşılaşmayı izleyenlere aktardı. D Smart ‘ın çeyrek finalden itibaren naklen yayınladığı Turkcell Kadınlar Ligi’nin finali Lig Radyo’dan da yayınlandı.


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