Turkcell Pasaj yüzde 67 büyüdü

Turkcell Pasaj, 2021 yılını ciroda %67 büyüme performansıyla tamamladı. Pandemiyle artan online alışveriş talebini karşılamak üzere 2020 sonunda faaliyete başlayan Pasaj, 2021 yılında toplam 128 milyona yükselen ziyaretçi trafiğiyle teslim edilen sipariş miktarını %30 artırdı.

Pasaj’da 2021 yılında tüketicilerin en çok tercih ettiği küçük ev aletleri ve kişisel bakım kategorileri, artan ilgi ile 10 kattan fazla büyüme gösterdi. En çok tercih edilen kategorilerden elektronik oyun ürünlerinde ise 2 kat büyüme sağlandı.