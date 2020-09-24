Turkcell, TV+ Ready ile kullanıcılarına içerikleri her yerden izleme seçeneği sunuyor
Türkiye'nin dijital televizyon platformu TV+'ın yeni ürünü TV+ Ready ile televizyonseverler, canlı TV kanallarının yanı sıra filmlere, dizilere ve spor yayınlarına kablosuz internet bağlantısı olan her yerden ulaşabilecek.
24 Eylül 2020, Perşembe 20:30 Son Güncelleme:
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Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, tüm operatörlerin abonelerine açık olan, taşınabilir ve HDMI girişli herhangi bir televizyona takılınca hazır hale gelen TV+ Ready'nin içinde bulunan TV+ Premium paket sayesinde 5 binden fazla film, dizi ve spor içeriği izlenebilecek.
TV+, izleyicilerin istediği an istediği yerden keyifle televizyon izleyebilmesi için TV+ Ready ile farklı bir izleme deneyimi sunarken, cihazı dileyen herkes rahatlıkla kullanabiliyor.
Taşınabilir TV+ Ready cihazını, kablosuz interneti olan her yerden HDMI girişli bir televizyona taktıktan sonra canlı televizyon kanallarının yanı sıra "Venom", "The Son" ve "Wild District" gibi dünya çapında ses getirmiş 5 binden fazla film ve dizi de izlenebilir hale geliyor.
TV+ Ready ile dünyanın en önemli futbol liglerinden Bundesliga, Premier Lig, basketbol efsanelerinin olduğu NBA ve F1 gibi spor içerikleri ile belgesellere ve binlerce uygulamaya aynı anda ulaşmak mümkün oluyor.
TV+ Ready’nin özellikleri şu şekilde:
- Canlı TV kanallarının yanı sıra film, dizi ve spor yayınlarına kablosuz internet bağlantısı olan her yerden ulaşma imkanı sunuyor.
- Taşınabilir ve HDMI girişli herhangi bir televizyona takılınca hazır hale geliyor.
- Bundesliga, Premier Lig, basketbol efsanelerinin olduğu NBA ve F1 gibi spor içerikleri ile belgesellere ve binlerce uygulamaya aynı anda ulaşmak mümkün.
- TV+ Premium paket sayesinde 5 binden fazla film, dizi ve spor içeriğine sahip.
- Sevilen dizilerin hiçbir bölümünü kaçırmak istemeyenler için kayıt özelliği de bulunuyor. Kayıt özelliğini kullanmayı unutanlar için ise tüm cihazlardan 24 saate kadar geri alıp izleme seçeneği sunuluyor.
- Tüm uygulamaları kullanabilme imkanı bulunuyor. TV+ Ready ile müzik dinlemek, spor programınızı takip etmek, oyun oynamak mümkün. Tüm bu uygulamaları kullanıcılar zevkine göre şekillendirebiliyor.
- Tüm operatörlerin abonelerine açık.
Türkiye’de televizyon izleme deneyiminde ilk ve tek olan TV+ Ready’nin içinde tek paket olan TV+ Premium, paket dahil 12 ay 69 TL, 24 ay ise 49 TL’lik ödeme seçeneğiyle sunuluyor.