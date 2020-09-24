Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, tüm operatörlerin abonelerine açık olan, taşınabilir ve HDMI girişli herhangi bir televizyona takılınca hazır hale gelen TV+ Ready'nin içinde bulunan TV+ Premium paket sayesinde 5 binden fazla film, dizi ve spor içeriği izlenebilecek.

TV+, izleyicilerin istediği an istediği yerden keyifle televizyon izleyebilmesi için TV+ Ready ile farklı bir izleme deneyimi sunarken, cihazı dileyen herkes rahatlıkla kullanabiliyor.

Taşınabilir TV+ Ready cihazını, kablosuz interneti olan her yerden HDMI girişli bir televizyona taktıktan sonra canlı televizyon kanallarının yanı sıra "Venom", "The Son" ve "Wild District" gibi dünya çapında ses getirmiş 5 binden fazla film ve dizi de izlenebilir hale geliyor.

TV+ Ready ile dünyanın en önemli futbol liglerinden Bundesliga, Premier Lig, basketbol efsanelerinin olduğu NBA ve F1 gibi spor içerikleri ile belgesellere ve binlerce uygulamaya aynı anda ulaşmak mümkün oluyor.

TV+ Ready’nin özellikleri şu şekilde:

Canlı TV kanallarının yanı sıra film, dizi ve spor yayınlarına kablosuz internet bağlantısı olan her yerden ulaşma imkanı sunuyor.

Taşınabilir ve HDMI girişli herhangi bir televizyona takılınca hazır hale geliyor.

Bundesliga, Premier Lig, basketbol efsanelerinin olduğu NBA ve F1 gibi spor içerikleri ile belgesellere ve binlerce uygulamaya aynı anda ulaşmak mümkün.

TV+ Premium paket sayesinde 5 binden fazla film, dizi ve spor içeriğine sahip.

Sevilen dizilerin hiçbir bölümünü kaçırmak istemeyenler için kayıt özelliği de bulunuyor. Kayıt özelliğini kullanmayı unutanlar için ise tüm cihazlardan 24 saate kadar geri alıp izleme seçeneği sunuluyor.

Tüm uygulamaları kullanabilme imkanı bulunuyor. TV+ Ready ile müzik dinlemek, spor programınızı takip etmek, oyun oynamak mümkün. Tüm bu uygulamaları kullanıcılar zevkine göre şekillendirebiliyor.

Tüm operatörlerin abonelerine açık.





Türkiye’de televizyon izleme deneyiminde ilk ve tek olan TV+ Ready’nin içinde tek paket olan TV+ Premium, paket dahil 12 ay 69 TL, 24 ay ise 49 TL’lik ödeme seçeneğiyle sunuluyor.















