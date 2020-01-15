Turkcell, yapay zeka çalışmalarında uyacağı yedi ilkeyi açıkladı

Türkiye, önümüzdeki 10 yıl boyunca teknoloji alanında çok konuşulacak ve ülkelerin küresel liderlik iddiasını etkileyecek kavramlardan yapay zekada bir dönüm noktasına şahitlik etti. Turkcell yedi maddelik Yapay Zeka İlkeleri ile iş süreçlerinde de kullandığı ve geliştireceği teknolojilerin etik ve sorumlu şekilde kullanılacağına dair taahhütlerini açıkladı. Türkiye’de ilk kez atılan bu adım, dijital operatör Turkcell’i global dev şirketler arasında da öncülerden biri yaptı.

Turkcell’in Ar-Ge çalışmalarının da yürütüldüğü İstanbul Genel Merkez binasında düzenlenen basın toplantısıyla açıklanan Yapay Zeka İlkeleri “Çevre ve İnsan Odaklıyız”, “Profesyonel Olarak Sorumluyuz”, “Veri Gizliliğini Gözetiriz”, “Şeffafız”, “Güvenliği Esas Alırız” “Adil Davranırız”, “Daha İyi Bir Gelecek için Paylaşır ve İş Birliği Yaparız” başlıklarını taşıyan yedi maddeden oluşuyor. Turkcell, ilkelerin yeni ürün ve teknolojilere bağlı olarak ilkelerin geliştirilebileceğini ve edinilen tecrübelerin yine insanlık yararına bir kazanım olarak kullanılacağını da belirtti.

Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk ve Yeni Teknolojiler Hukuku Yöneticisi Gökçe Çobansoy Hızel’in katıldığı toplantıda Turkcell’in geliştirdiği yapay zeka uygulamalarından örnekler de yer aldı. Kamuoyuyla ilk kez paylaşılan Yapay Zeka İlkeleri’ni tüm Türkiye’ye ve dünyaya seslendiren, yine Turkcell’in geliştirdiği yapay zeka oldu.

Toplantıya katılanlar, yapay zeka ile çalışan ve ekrana gülümseme seviyesine göre fidan dikilmesini sağlayan Gülümse Yeşert projesini de deneyimledi. Ayrıca katılımcılar sözlü ve yazılı şekilde bilgilendirilerek, toplantının başında ve sonunda yüz ifadelerinden yapay zeka teknolojisiyle duygu analizi çalışması gerçekleştirildi. Duygu analizi çalışmasının sonucunda toplantının başında ve sonunda katılımcıların ne kadar mutlu oldukları değerlendirilerek paylaşıldı.

Turkcell Hukuk ve Regülasyon ekibi uluslararası alanda çalışmalar yürütüyor

Dünya çapında pek çok sektörde köklü değişim yaratacak olan yapay zeka, özellikle tüketicilerin davranışlarını takip ederek onların ihtiyaçlarını henüz ortaya çıkmadan gidermek, sistemlerde oluşması muhtemel aksaklıkları öngörerek engellemek, yüksek ve kesintisiz fiziksel güç gerektiren işleri hatasız tamamlamak gibi devrim niteliğinde işlevler sunuyor. Özellikle son beş-altı yılda hızlanan çalışmalar bir yandan da kitlesel iş kaybı, kişisel veri güvenliği ve makinelerin bir tehdide dönüşmesi gibi endişeler de yaratıyor.

Turkcell hukuk ve regülasyon ekibi bir taraftan bu endişeleri gidermek diğer taraftan da yapay zekanın olumlu etkilerini artırmak için uzun süredir UNICEF, WEF (Dünya Ekonomik Forumu), IEEE (Uluslararası Elektrik ve Elektronik Mühendisliği) gibi küresel organizasyonlarla iş birliği yapıyor. Yapay zekanın ilkelerin ve geleceğinin tartışıldığı uluslararası platformlarda aktif rol alan Turkcell’in katkı sağladığı çalışmalar arasında çocuk hakları ve yapay zekaya ilişkin küresel ilkeler, yüz tanıma sistemlerinin sorumlu kullanımı ile duyguları işleyen yapay zeka sistemlerinde etik standartların belirlenmesi gibi çalışmalar bulunuyor. Kişisel Veriler Koruma Kanunu’na göre titizlikle hareket eden Turkcell, ayrıca bu alanı temel insan haklarının önemli ve gelişmeye açık bir unsuru olarak görüyor.

Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk sunumu sırasında aynı metni önce yurt dışında geliştirilmiş bir yapay zekanın, ardından Turkcell’in yapay zekasının okuduğu bir kayıt dinletti. Yerli yapay zekanın bu metni çok daha iyi okuduğunun altını çizen Öztürk “Bu teknolojiler olabildiğince yerli ve milli olmalı çünkü yapay zekanın Türkçeyi ve ihtiyaçlarımızı anlaması, kültürel dokunuşlara hakim olması lazım. Yakında tanıtacağımız Yaani Sesli Asistan’ın da farkı Türkçe düşünüp Türkçe ile beraber gelişmesi olacak” dedi.

Turkcell Yapay Zeka İlkeleri şu şekilde:

Profesyonel olarak sorumluyuz

Veri gizliliğini gözetiriz

Şeffafız

Güvenliği esas alırız

Adil davranırız

Daha iyi bir gelecek için paylaşır ve iş birliği yaparız







